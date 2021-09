PSG Man City : Les compos officielles, grosse surprise au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 28 septembre 2021 à 20:34

Ce mardi à 21h, le PSG reçoit Manchester City pour le compte de la 2e journée de Ligue des Champions. Les équipes officielles des deux entraîneurs viennent d’être dévoilées. Mauricio Pochettino a créé la surprise du jour chez les Parisiens.

Gianluigi Donnarumma préféré à Keylor Navas au PSG

Tenu en échec à Bruges (1-1), le Paris Saint-Germain doit absolument faire un bon résultat ce soir face à Manchester City afin de se relancer dans la compétition. À un peu plus d’une heure de ce choc tant attendu, l'UEFA a dévoilé les compositions d'équipes officielles des deux entraîneurs. Du côté du PSG, Mauricio Pochettino a opéré quelques choix forts dans son onze de départ. En effet, alors que Keylor Navas est irréprochable dans les buts depuis le début de la saison, l’entraîneur parisien a préféré l’international italien Gianluigi Donnarumma pour garder les perches face aux Citizens.

À 22 ans, le meilleur joueur de l’Euro 2022 va donc disputer son premier match de Ligue des Champions de sa carrière ce soir. Au milieu du terrain, Marco Verratti est titulaire et sera associé à Idrissa Gueye et Ander Herrera. Devant, le trio composé de Messi, Mbappé et Neymar est également constitué d'entrée. Derrière, Marquinhos et Kimpembe dans l’axe, et Achraf Hakimi et Nuno Mendes vont se charger de protégé le portier Donnarumma.

Du côté de Manchester City, Pep Guardiola n’a pas tenté de changement de dernière minute. C’est dans son 4-3-3 traditionnel que les Skyblues vont se présenter au Parc des Princes. En attaque, Riyad Mahrez est bien présent tout comme Jack Grealish. Par contre, Gabriel Jesus étant laissé sur le banc, c’est Raheem Sterling qui devrait occuper l’axe dans un rôle de faux numéro 9.

Les compositions des deux équipes :

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Herrera, Gueye, Verratti - Messi, Mbappé, Neymar.

Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Sterling, Grealish.