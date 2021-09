PSG Mercato : Messi, Tebas revient à la charge contre Paris

Publié par Ange A. le 27 septembre 2021 à 09:25

Depuis le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, Javier Tebas s’en prend régulièrement aux finances du PSG. Dans une nouvelle sortie, le patron de La Liga s’est attaqué aux comptes de l’actuel leader de Ligue 1.

Javier Tebas revient à la charge contre le PSG

Nouveau club de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain est dans le viseur de Javier Tebas. Le patron de La Liga estime que le PSG est une anomalie en France et même en Europe. Dans une récente lettre ouverte à la LFP dont L’Équipe a eu copie, le dirigeant espagnol s’est de nouveau attaqué au club de Nasser Al-Khelaïfi, pointant du doigt son importante masse salariale. Avec les arrivées de Messi, Ramos, Donnarumma et les récentes prolongations, de Neymar Jr notamment, le club francilien a vu sa masse salariale exploser. Celle-ci dépasserait désormais le demi-milliard d’euros selon les informations du patron de La Liga.

540 millions d’euros, « insoutenable » pour Tebas

Pour le président de La Liga, avec sa masse salariale actuelle, le Paris Saint-Germain ne pourrait pas se présenter devant l’équivalent de la DNCG en Espagne. « Le PSG a une masse salariale insoutenable pour 2021-2022. Selon les estimations de la Liga et sur la base des comptes vérifiés du PSG pour les trois derniers exercices, et en tenant compte des dernières signatures de PSG lors du mercato d’été, sa masse salariale sera d’environ 540 millions d'euros cette saison, ce qui représenterait plus de 80% de son chiffre d’affaires », note le dirigeant espagnol. Reste maintenant à savoir le board parisien va réagir à cette énième invective de Javier Tebas, visiblement consterné depuis l’arrivée de Messi dans la capitale.