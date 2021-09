Barça Mercato : Succession Koeman, les deux finalistes connus !

Publié par JEAN-LUC D le 25 septembre 2021 à 13:46

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2022, Ronald Koeman pourrait être remercié par le Barça dans les prochains jours. Deux noms se dégagent déjà pour la succession de l’entraîneur hollandais sur le banc du club culé.

Laporta a pris sa décision pour l'avenir de Koeman

Avec la nouvelle contreperformance du FC Barcelone face à Grenade (0-0), jeudi en championnat, Ronald Koeman semble avoir épuisé son crédit confiance auprès de la direction du club et de son président Joan Laporta. Ce samedi, le site 90min révèle que Laporta a récemment rencontré Koeman pour le conforter à son poste et lui demander de « récolter le maximum de points face à Grenade, Cadix et Levante. »

Malheureusement pour le technicien néerlandais, son équipe n’a pas fait mieux que deux matchs nuls poussifs contre Grenade (1-1, lundi) et Cadix (0-0). Des mauvais pas qui compliquent davantage la situation de l’ancien joueur du Barça sur le banc. Le média sportif assure que Joan Laporta s’est finalement résolu à se séparer de l’ancien coach d’Everton assez rapidement.

Xavi Hernandez et Roberto Martinez en pôle

D’après 90min, Joan Laporta et les siens travaillent déjà sur le départ Ronald Koeman et souhaitent nommer un nouvel entraîneur durant le mois d’octobre. Le successeur de Quique Setien passe donc ses derniers jours en Catalogne puisque son sort est définitivement scellé. Mais qui pour prendre la place de Koeman au Camp Nou ? D’après les dernières indiscrétions lâchées par le Mundo Deportivo, deux noms se dégagent du lot pour la succession de Ronald Koeman.

En effet, le journal barcelonais explique que l’actuel sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, et l’ancienne gloire du club culé, Xavi Hernandez, tiennent la corde pour remplacer éventuellement le Néerlandais de 58 ans. Les noms de Thierry Henry, Albert Capellas et Erik ten Hag ont également été associés au Barça, mais Xavi Hernandez et Roberto Martinez font actuellement figure de grands favoris pour le poste.