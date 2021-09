RC Lens Mercato : Un départ surprise vers la Turquie ?

Publié par Ange A. le 29 septembre 2021 à 23:55

Actuel dauphin du Paris Saint-Germain, le RC Lens est parti pour réaliser une nouvelle saison de haut vol en Ligue 1. Néanmoins, les Sang et Or pourrait perdre un de leur défenseur dans les prochains mois. Celui-ci est suivi par un cador de Super Lig turque.

Un défenseur du RC Lens pisté par un géant turc

Vainqueur de l’Olympique de Marseille (2-3) lors de la dernière journée, le Racing Club de Lens est le surprenant dauphin du Paris Saint-Germain. Les hommes de Franck Haise semblent partis pour enchaîner une bonne saison depuis leur retour dans l’élite. Alors que la saison en est encore à ses prémices, certains Sang et Or pourraient déjà agiter le marché des transferts. MSV Foot révèle en effet sur Twitter que qu’un défenseur central de Lens suscite l’intérêt d’un surprenant prétendant habitué aux joutes européennes. L’insider indique ainsi que Fenerbahçe suit de près Facundo Medina. Âgé de 22 ans, l’Argentin a déjà disputé 7 matchs de championnat, tous en tant que titulaire, pour un but.

Un joli chèque en vue pour les Sang et Or ?

Recruté en juillet 2020, Facundo Medina est encore lié au Racing Club de Lens jusqu’en juin 2022. Les Sang et Or avaient déboursé 3,5 millions d’euros pour débaucher le défenseur de Talleres. Après un premier exercice prometteur avec le pensionnaire de Bollaert, il est devenu un élément essentiel de la défense de Franck Haise. Seulement, avec l’intérêt de Fenerbahçe, actuel leader de Super Lig et qualifié pour la Ligue Europa cette saison, l’entraîneur de Lens peut s’inquiéter pour l’avenir de son poulain. D’après Transfermarkt, un chèque de 10 millions d’euros suffirait à s’attacher les services du natif de Buenos Aires.