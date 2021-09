PSG : Après Man City, une grosse info Mercato tombe à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 30 septembre 2021 à 07:05

Tenu en échec lors de la première journée par le FC Bruges (1-1), le PSG devait se remettre en course en Ligue des Champions mardi soir contre Manchester City. Chose que les hommes de Mauricio Pochettino ont réussie avec brio contre les Citizens (2-0). À côté de ce succès européen, une tout autre nouvelle concernant le club parisien vient de prendre corps.

PSG : La réaction de Pochettino après Man City

Donnés perdants et sous le coup de multiples critiques avant même le début de la rencontre, Lionel Messi et ses coéquipiers ont livré une prestation aboutie face à Manchester City. Les Parisiens ont su se montrer solidaires et solides face au Champion de Premier League. Une prestation saluée par leur entraîneur Mauricio Pochettino.

« La performance de l’équipe a été bonne. On a su souffrir lors des moments difficiles, quand on était regroupés devant notre but. On a su aussi jouer au foot quand on a attaqué. Les équipes se construisent dans le temps. C’est le football, on est toujours en train d’essayer de construire. On a un groupe positif. Il faut féliciter nos joueurs pour ce grand effort collectif. Il y a des choses à améliorer bien sûr. On parle d’une équipe qui est encore en formation. Chaque élément s’adapte au fur et à mesure », a déclaré l’entraîneur argentin au micro de RMC Sport. Une bonne nouvelle qui en appelle une autre.

Après Ramos, Leonardo veut attirer un autre défenseur à 0€

D’après les informations de Sport Bild, les négociations se poursuivent entre les dirigeants de Chelsea et les représentants d’Antonio Rüdiger en vue d’une prolongation de contrat. Le journaliste Christian Falk explique que les pourparlers entre les deux parties tournent autour des questions liées au salaire et à la durée du contrat de l’international allemand de 28 ans. Toutefois, le site 90min révèle que le club londonien ne compte pas accorder à Rüdiger l’énorme salaire qu’il réclame pour parapher un nouveau bail.

ESPN enfonce le clou et rapporte que les Blues n’ont pas vraiment l’intention de répondre favorablement au souhait de leur coach Thomas Tuchel qui est de voir le défenseur central allemand être prolongé. En effet, le champion d’Europe en titre n’a même pas encore transmis au clan Rüdiger l’offre qu’il attend. Face à la situation du joueur, le Paris Saint-Germain se serait d’ores et déjà positionné pour le récupérer gratuitement à la fin de son engagement avec Chelsea, soit le 30 juin prochain.

Après son succès face à Manchester City, le PSG pourrait donc intensifier ses échanges avec l’entourage de Rüdiger dans les semaines à venir. Et le Borussia Dortmund est prêt à écouter les offres pour son attaquant de 21 ans.