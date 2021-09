PSG Mercato : Antonio Rüdiger, une grande nouvelle tombe à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 27 septembre 2021 à 20:41

Antonio Rüdiger fait partie des priorités du PSG pour les prochaines périodes de recrutement. Libre le 30 juin prochain et non encore prolongé, le défenseur central allemand est un potentiel candidat au départ du côté de Chelsea. Et le club de la capitale pourrait avoir une belle ouverture dans ce dossier.

Mercato PSG : Le Bayern en pôle pour Antonio Rüdiger ?

Débarqué en 2017 en provenance de l’AS Roma contre une enveloppe de 35 millions d’euros, Antonio Rüdiger dispute ses derniers mois sous le maillot de Chelsea. En fin de contrat, l’international allemand n’a pas encore paraphé un nouveau bail avec les Blues. Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont ainsi cités comme les probables destinations du joueur formé au Borussia Dortmund.

Mais dernièrement, le site sportif 90min a révélé que Rüdiger pourrait finalement opter pour un retour dans son pays puisque le Bayern Munich est à l’heure actuelle l’un des prétendants les plus motivés pour le récupérer l’été prochain. Surtout depuis les propos de l’entraîneur bavarois, Julian Nagelsmann, qui déclarait notamment : « c’est un international allemand, et il est très performant. Thomas (Tuchel) l'a aidé à atteindre son meilleur niveau. » Mais selon le patron du recrutement du club allemand, le protégé de Thomas Tuchel n’est pas sur ses tablettes.

Le Bayern Munich dément pour Antonio Rüdiger

En effet, le Bayern Munich annoncé comme le grand favori pour accueillir le joueur de 28 ans vient de démentir être intéressé par le protégé de Thomas Tuchel. Par la voix de son directeur sportif, Hasan Salihamidzic, le champion de Bundesliga en titre assure ne pas être dans le besoin d’un défenseur central.

« Nous sommes vraiment bien fournis au poste de défenseur central. Nous nous sommes très bien renforcés et avons fait venir un joueur de haut niveau avec Dayot Upamecano. Lucas Hernandez est là, Tanguy Kouassi est là, Benjamin Pavard peut aussi jouer dans l’axe. Autant dire que nous sommes vraiment très bien pourvus », a déclaré le dirigeant bavarois lors d’un entretien avec le média DAZN.