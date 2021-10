PSG Mercato: Succession Mbappé, Paris proche d’un coup phénoménal

Publié par JEAN-LUC D le 01 octobre 2021 à 07:35

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé est annoncé sur le départ puisqu’il refuse de prolonger son contrat avec le PSG. Pour lui succéder, le Paris Saint-Germain est sur le point de frapper un très gros coup sur le marché des transferts.

Mbappé a de grandes chances de rejoindre le Real

Selon le journal espagnol El Pais, le Paris Saint-Germain n’a que très peu de chance de prolonger Kylian Mbappé. Déterminé à rejoindre le Real Madrid, l’attaquant international français a rejeté la dernière offre de prolongation de sa direction comportant un salaire annuel de 45 millions d’euros. Arrivé en août 2017 en provenance de l’AS Monaco pour 180 millions d’euros, l’enfant de Bondy ne compte pas s’éterniser au Paris Saint-Germain. Arrivé au terme de son engagement, le champion du monde 2018 a donc de grandes chances de débarquer à Madrid la saison prochaine.

Ce jeudi, la presse anglaise a confirmé que Mbappé a est déjà promis au Real Madrid l’été prochain. Pour lui succéder, les dirigeants parisiens pensent à quatre noms parmi lesquels il faudra recruter. Selon ESPN, Leonardo pense à deux monstres de Bundesliga, Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Erling Haaland (Borussia Dortmund). Il y a également l’international nigérian Victor Osimhen (Naples) et le Brésilien Richarlison (Everton). Aux dernières nouvelles, l’un de ces quatre dossiers serait sur le point d’aboutir.

Lewandowski sur le point de passer au PSG

En effet, d’après les renseignements recueillis par le journal anglais Telegraph, Robert Lewandowski se rapproche de plus en plus du Paris Saint-Germain. En cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, l’attaquant du Bayern Munich a de grandes chances de débarquer dans la capitale française à la fin de la saison en cours. Le tabloïd britannique explique notamment que l’international polonais de 33 ans est prêt à quitter le club bavarois et serait « sur le point de passer au PSG. » Sous contrat jusqu’en juin 2023, le Soulier d’Or européen 2021 pourrait ainsi rejoindre le championnat français la saison prochaine.

Affaire à suivre donc…

