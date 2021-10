RC Lens-Reims : La compo des Sang et Or, deux gros retours !

Publié par Thomas le 01 octobre 2021 à 13:52

Auteur d’un début de saison remarquable, le RC Lens reçoit ce vendredi le Stade de Reims, 11e de Ligue 1. Après leur victoire éclatante au Vélodrome la semaine dernière, les Sang et Or peuvent se démarquer de leurs concurrents au podium ce soir. À cette occasion, Franck Haise devrait procéder à plusieurs changements importants dans son onze de départ.

RC Lens – Reims : Jonathan Clauss fait son retour !

Il faudrait remonter loin dans le temps pour voir un début de saison aussi grandiose du Racing Club de Lens. Après 8 journées, les Nordistes ne comptent qu’une défaite (0-1 contre le RCSA) et sortent d’une victoire cruciale dimanche dernier contre l’Olympique de Marseille, les plaçant de fait, seuls dauphins du PSG en Ligue 1. Les Lensois évolueront comme contre Strasbourg, dans un Félix Bollaert complètement vide (décision de la Ligue après les incidents survenus contre Lille) et devront faire mieux que leurs récentes performances à domicile (seulement 1 victoire en 4 matchs).

Franck Haise a décidé ce soir de reconduire son dispositif fétiche, le 3-4-1-2, avec un changement opéré en défense, le retour de Kévin Danso à la place du jeune Christopher Wooh. La recrue autrichienne était suspendue contre l’OM à cause de son carton rouge reçu contre le RCSA. Sur les ailes, le RC Lens devrait cette fois-ci débuter avec Jonathan Clauss. Le très bon latéral droit lensois était rentré au Vélodrome à la 70e et avait été à l’origine du 3e but Sang et Or.

Absent de la liste des Bleus hier pour la Nations League, le sélectionneur Didier Deschamps avait rappelé "la forte concurrence à ce poste" tout en sous-entendant que Clauss faisait partie des joueurs supervisés par son staff. En attaque, Gaël Kakuta devrait quant à lui débuter au profit du Portugais David Costa, présent dans le 11 initial contre Marseille.

Composition probable du RC Lens contre Reims :

Gardien : J-L. Leca

Défenseurs : J. Gradit, K. Danso, F. Medina

Milieux de terrain : J. Clauss, C. Doucouré, S. Fofana, P. Frankowski

Attaquants : F. Sotoca, G. Kakuta, A. Kalimuendo

