Barça Mercato : Le sous-entendu de Roberto Martinez jette le doute

L'avenir de Ronald Koeman au Barça n'est plus tout rose. Depuis la lourde défaite de son équipe mercredi en Ligue des champions dans le cadre de la deuxième journée face à Benfica (3-0), les médias catalans tentent de placer quelques noms possibles à sa succession.

Si le nom de Marcelo Gallardo a été évoqué un temps, son entourage a finalement démenti une éventuele approche. La piste Xavi Hernandez aurait quant à elle pris de l’ampleur. Mundo Deportivo estime que l’ancien meneur de jeu du Barça aurait même les faveurs du président Laporta.

Autre piste, Roberto Martinez. Il fait aussi figure de favori pour remplacer le coach néerlandais, Ronald Koeman au FC Barcelone. Et le sélectionneur de la Belgique a un soutien de taille dans cette possible succession. Son ami Jordi Cruyff, qui n'est autre que le conseiller technique du président blaugrana, Joan Laporta. Interrogé par le quotidien belge néerlandophone HLN ce vendredi, Roberto Martinez s'est attaché à dissocier son étroite relation avec Jordi Cruyff et son statut au Barça. "La base de mon amitié avec Jordi est que nous séparons le privé du professionnel. À aucun moment, je n'ai demandé à Jordi quelle était ma situation à Barcelone. Je ne pense pas non plus qu'il ait le rôle de nommer un éventuel nouvel entraîneur", a répondu le sélectionneur de la Belgique.

Aucun contact avec le Barça pour le moment, mais...

Pour l'heure, l'entraîneur de 48 ans rétorque "il n'y a absolument rien, aucun contact" avec le Barça pour une éventuelle succession. Pour autant, Roberto Martinez glisse un sous-entendu qui jette le doute sur le choix qu'il pourrait opter en recevant une proposition du club culé. "Dans le football, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Je me lève tous les matins en tant que coach de la Belgique et ce jusqu'au dernier jour de mon contrat, mais je me rends compte que de nombreuses circonstances peuvent survenir en cours de route", a déclaré Roberto Martinez.

Le Barça se déplace samedi sur la pelouse de l'Atlético de Madrid avant le début de la trêve internationale. Un match déterminant pour la suite de la carrière d'entraîneur de Ronald Koeman. En cas d'échec, il pourrait bien officier pour la dernière fois sur le banc blaugrana.

