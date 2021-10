PSG Mercato : Messi voulait prendre sa retraite à Barcelone !

Publié par Timothy le 01 octobre 2021 à 15:12

Lionel Messi a débarqué au PSG librement lors du dernier mercato estival. Mais dans un entretien accordé à Sport, son ancien coéquipier et ami proche, Luis Suarez, rêvèle comment Messi a vécu son départ du Barça. Selon les dires de l'attaquant uruguayen et de l'Atlético de Madrid, la Pulga avait en tête de finir sa carrière en Catalogne.

Depuis leur aventure commune au FC Barcelone entre 2014 et 2020, les deux joueurs sont inséparables. Luis Suarez était d'ailleurs aux côtés de Leo Messi au moment où son avenir au Barça posait question. Pour autant, l'Uruguayen raconte qu'il ne s'attendait pas à une telle décision de son ami et qu'il était prêt à tout pour rester en Espagne. "En tant qu'ami, je devais agir, le soutenir. Leo était heureux, j'ai partagé des vacances avec lui et il était ravi. Il m'a dit : "Je vais terminer ma carrière à Barcelone, c'est ce que j'ai toujours voulu, c’est le club qui m'a tout donné et les enfants sont contents", révèle l'attaquant dans un entretien accordé au quotidien catalan Sport, ce vendredi.

Messi voulait rester au Barça, il a finalement rejoint le PSG

Seulement voilà, en l'espace d'une heure, la décision de l'Argentin a basculé. "Pour moi, ça a été un coup dur par rapport à ce que cela signifiait pour Leo. Je suis allé le rejoindre quand j'ai vu qu’il souffrait. Il aime le club, il doit beaucoup à Barcelone", atteste Luis Suarez, convaincu que Messi a davantage été "gêné" de quitter les siens sans véritables raisons.

Messi fait officiellement ses adieux au club lors d'une conférence de presse organisée le 8 août dernier à Barcelone. Ce jour-là, la Pulga s'en rappellera toute sa vie. Il fond en larmes, comme s'il regrettait de quitter ce club qui lui est cher, se retrouvant dans l'impossibilité de faire machine arrière, ni de prolonger en raison de l’état de ses finances. "Il a dit au revoir comme un seigneur, comme ce qu'il est. C'est le meilleur joueur de l'histoire du club. Il est reparti avec l'incertitude de ce qui se serait passé car, visiblement, les formes l'ont gêné, que tout a changé d'une heure à l'autre. Leo a toujours été clair sur le fait qu'il a tout donné pour le club et le club a tout donné pour lui", insiste Luis Suarez.

PSG : La MNM au centre des attentions

L'attaquant de l'Atlético de Madrid est ensuite revenu sur le trident du PSG, Messi-Neymar-Mbappé. "C'est un bonheur. J'entretiens une très bonne relation avec Ney et je suis très heureux qu'il s'amuse avec Leo. Il a dit qu'il voulait jouer avec lui et c'est ce qu'il a réussi à faire. C'est effrayant de les affronter car ce sont trois très grands joueurs et on verra quand ils commenceront à avoir la même harmonie que nous trois" (Messi-Suarez-Neymar, NDLR), a-t-il conclu.

