PSG : Après Man City, une attitude de Messi a choqué le monde !

30 septembre 2021

Lionel Messi a ouvert son compteur sous ses nouvelles couleurs mardi soir contre Manchester City. Mais l’attaquant du PSG a choqué le monde par son attitude durant la rencontre.

PSG : Messi s’est sacrifié pour son équipe

Lionel Messi a énormément participé à la victoire du Paris Saint-Germain contre Manchester City mardi soir (2-0), à l’occasion de la deuxième journée des phases de groupes de la Ligue des Champions. La Pulga a même dû défendre afin d’aider l’équipe. En effet, au moment de défendre sur un coup franc direct de l’attaquant de Manchester City, Riyad Mahrez, Lionel Messi s’est allongé juste derrière le mur parisien pour empêcher toute tentative à ras de terre.

Un choix surprenant du septuple Ballon d’Or qui est diversement interprété. Une situation insolite à laquelle a réagi son coéquipier Neymar. « Qu'est-ce que tu fais là ? », a plaisanté l’international brésilien sur Instagram. Mais si l’image a été prise avec le sourire à Paris, elle a beaucoup fait réagir ailleurs, notamment en Angleterre.

Rio Ferdinand évoque un manque de respect

Avant que Riyad Mahrez ne prenne sa chance pour Manchester City, c’est donc Lionel Messi qui a décidé de tenir le rôle de la buche. De quoi faire bondir nombre de commentateurs anglais, au premier rang desquels Owen Hargreaves et Rio Ferdinand qui parle d’un manque de respect. « C’était difficile à croire. C’est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, si ce n’est le plus grand », a déclaré l’ancien attaquant des Red Devils au miro de BT Sport. Ferdinand, lui, a été plus sévère que son ancien coéquipier. Le consultant sportif a parlé de manque de respect pour la Pulga.

« Quand Mauricio Pochettino lui a demandé de faire ça quand il préparait ça à l’entraînement, quelqu’un aurait dû dire : ‘Non, non, non, ça ne peut pas être Leo Messi’. Ce n’est pas possible. C’est un manque de respect. En tout cas, je ne l’aurais pas fait. J’aurais dit : ‘Attends, je vais m’allonger à ta place’. On ne devrait pas voir ça. Ce n’est pas à Messi de faire ça », a -t-il pesté.