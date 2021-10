Montpellier : Un cadre charge Andy Delort après son départ

Publié par Ange A. le 02 octobre 2021 à 00:12

Le départ d’Andy Delort vers l’OGC Nice continue de faire jaser du côté du Montpellier Hérault. Ami du nouvel attaquant des Aiglons, Téji Savanier a vidé son sac concernant le transfert de l’avant-centre algérien.

Téji Savanier amer suite au transfert d’Andy Delort à Nice

Nouvel entraîneur du Montpellier Hérault, Olivier Dall’Oglio a enregistré deux coups durs en ce début de saison. Alors qu’il était de nouveau parti pour martyriser les défenses de Ligue 1, le duo composé d’Andy Delort et de Gaëtan Laborde a été séparé. Le premier, capitaine du MHSC et également courtisé par Marseille, a rejoint l’OGC Nice. Quant au second, il fait aujourd’hui les beaux jours du Stade Rennais. Proche de l’ancien capitaine montpelliérain, Téji Savanier est revenu sur le départ de l’Algérien à Nice. Le milieu montpelliérain veut tourner la page.

« On l’a tous mal vécu, parce qu’on ne s’y attendait pas. Andy, c’était mon frérot, j’étais toujours avec lui. Aujourd’hui encore, on s’appelle à chaque fois qu’on est sur la pelouse. Il est parti [à Nice], il faut respecter son choix et penser à nous. Andy à Montpellier, c’est du passé », a confié Savanier dans les colonnes de L’Équipe.

Une séparation douloureuse pour le MHSC

Dans sa sortie, le milieu du Montpellier Hérault a également pris la défense d’Andy Delort face aux critiques des supporters. Certains vivent en effet le départ de leur ancien capitaine comme une trahison. « C’est l’avis des supporters. Ils ont le droit de penser ce qu’ils veulent. Comme nous, ils ne s’attendaient pas à ce qu’il parte. Andy, c’était un Montpelliérain, l’âme du club, le capitaine. Ils se sont sentis un peu trahis, oui. Mais encore une fois, c’est leur avis, pas le mien », a lâché le milieu de 29 ans. Recruté contre 10 millions d’euros, l’avant-centre algérien est sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2024. Le natif de Sète compte déjà deux réalisations et une passe décisive en 4 apparitions sous le maillot azuréen.

Top 10 des meilleurs transferts du mercato estival