ASSE : Claude Puel se paye Aulas et Lyon avant le derby !

Publié par Ange A. le 02 octobre 2021 à 07:35

Lanterne rouge de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne reçoit l’Olympique Lyonnais ce dimanche en clôture de la 9e journée du championnat. Avant cette affiche, Claude Puel a raillé les récentes complaintes des Lyonnais à l’endroit de l’arbitrage.

Claude Puel tacle Lyon à la veille du derby

Dimanche, l’AS Saint-Étienne accueille l’Olympique Lyonnais à Geoffroy Guichard. La rencontre compte pour la 9e journée de Ligue 1 Uber Eats. Avant ce rencontre décisif, Claude Puel a lancé une pique à Lyon. Le coach de l’ASSE note que son futur adversaire s’illustre ces derniers jours avec des remontances vis-à-vis du corps abitral. La dernière en date est liée à la suspension d’ contre le FC Lorient. Suite à la confirmation de sa suspension, le latéral italien va rater le derby contre les Verts. « Je regardais en début de semaine par exemple, j’ai vu qu’il y avait de la part de notre adversaire des tentatives pour mettre la pression sur les arbitres par rapport à ce derby, par rapport à de prochains matchs […] Soi-disant leur joueur n’aurait pas dû être expulsé alors qu’il est dernier défenseur. Il annihile une situation de but, Emerson doit se faire expulser. J’ai vu qu'on s’en prenait à la VAR et à beaucoup de choses », indique l’entraîneur en conférence de presse.

Les Verts également lésés par l’arbitrage ?

Pour Claude Puel, même l’AS Saint-Étienne a été victime de mauvaises décisions arbitrales. Mais contrairement à l’Olympique Lyonnais, l’ ASSE n’en fait pas des scandales. « On pourrait nous aussi en faire des tonnes par rapport à des matchs, deux mains non sifflées à Marseille, un penalty non sifflé contre Bordeaux, une expulsion qui n'a pas eu lieu à Monaco. Tout cela pouvait changer la physionomie des matchs mais on n’en a pas fait des tonnes. Mais l’adversaire, coutumier, a déjà engagé des pressions sur les arbitres », note l’entraîneur stéphanois.

Les clashs légendaires du foot français