ASSE : Litige, un dossier brûlant annoncé chez les Verts

Publié par ALEXIS le 02 octobre 2021 à 12:10

Stéphane Ruffier a rebondi à Aviron Bayonnais (N3) après avoir été licencié par l’ ASSE en janvier 2021. Cependant, le dossier du gardien de but n’est pas totalement refermé. Si l’on en croit L’Équipe, il compte bien régler ses comptes avec le club ligérien devant le tribunal.

Offensive de Stéphane Ruffier contre l' ASSE !

Stéphane Ruffier a été licencié par l’ ASSE pour « faute grave », pendant le mercato hivernal 2021. Cela, après 11 longs mois sans jouer sous le maillot des Verts. Alors qu’il s’occupe désormais des jeunes du club de National 3 en tant qu’éducateur, il n’a pas fini avec l’AS Saint-Étienne. Selon les informations du quotidien sportif, le portier de 35 ans a gardé une dent contre la direction des Stéphanois. Il aurait décidé de réclamer des dommages et intérêts à l’ ASSE pour la rupture de son contrat alors qu’il lui restait encore six mois de bail.

« Stéphane Ruffier entend être jugé et obtenir réparation auprès du tribunal des prud’hommes », a fait savoir le journal, tout en indiquant : « Ruffier ne l’accepte pas. Jean-François Soucasse l’a vite compris. [ ] Comme avec Ghislain Printant (ex-coach des Verts), le nouveau président exécutif de Sainté a tenté une conciliation à l’amiable, mais en vain ».

Le portier bayonnais dans l'histoire des Verts

Stéphane Ruffier a porté le maillot des Verts du 11 juillet 2011 au 4 janvier 2021, soit pendant 9 saisons et demie. Il est l’un des joueurs le plus capés de l’histoire de l’ ASSE avec 383 matchs officiels disputés, derrière l’emblématique capitaine Loïc Perrin (469) et Ivan Curkovic (303), portier de l'épopée glorieuse du club (1972-1981). Écarté par le coach et manager général Claude Puel au profit de Jessy Moulin, pendant la deuxième moitié de la saison dernière, le natif de Bayonne a porté le maillot stéphanois pour la dernière fois le 16 février 2020. C’était lors d’une défaite contre le Stade Brestois (3-2) et il était capitaine.

Les parcours mémorables des clubs français en Europe