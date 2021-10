PSG Mercato : Succession Pochettino, Zidane lâche un indice !

Publié par JEAN-LUC D le 02 octobre 2021 à 15:45

Annoncé comme l’un des favoris pour remplacer éventuellement Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Zinedine Zidane est toujours un homme libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière. Mais l’homme de 49 ans vient de lâcher un indice sur son actualité.

Mercato PSG : Mauricio Pochettino est surveillé à Doha

Désireux d’avoir un entraîneur à la hauteur de ses ambitions et de son effectif, le Paris Saint-Germain a placé de grands espoirs en Mauricio Pochettino depuis janvier 2021. Malgré tout, bien que son PSG ait pu battre de grosses équipes comme le FC Barcelone, le Bayern Munich et Manchester United, le manque d’identité à son jeu interpelle du côté de Doha.

« À Doha, ils suivent leur propre chemin, sans regarder en arrière. Il y a d'autres regrets. Le premier est qu'aujourd'hui Pochettino n'a pas encore donné d'empreinte à son PSG, qu'avec Tuchel pendant quelques mois il y avait une idée collective, un jeu, de la verticalité et du pressing. Avec Pochettino, pour l'instant, nous sommes encore plus limités pour compter sur l'individualité. J'attends de voir ce que Messi va ajouter. L'autre certitude est qu'avec Tuchel, le PSG avait déjà fermé un cycle avec la finale de la Ligue des champions perdue. Il fallait tourner la page. Et peut-être que ça aurait dû être fait avant », a expliqué le journaliste Simone Rovera à l’occasion d’un entretien accordé à TMW vendredi.

Si les choses ne s’arrangent pas dans ce sens, le coach argentin pourrait sauter et Zinedine Zidane sera l’une des priorités pour lui succéder. Mais Zizou est-il prêt à reprendre du service quelques mois seulement après avoir quitté une nouvelle fois le Real Madrid ?

Zinedine Zidane annonce un nouveau gros projet !

Libre depuis son départ du Real Madrid, le champion du monde 1998 est à ce jour l’entraîneur le plus capé et le plus expérimenté sur le marché. Plusieurs grands clubs européens le courtisent donc et espèrent le voir les mener vers le succès. Manchester United, la Juventus Turin, les Bleus et le Paris Saint-Germain n’attendent que lui. Pendant ce temps, l’ancien numéro 10 de l’équipe de France semble tourner vers d’autres centres d’intérêt.

En effet, Zinedine Zidane a annoncé sur Instagram l'arrivée prochaine du « Z5 Padel », consacré à ce sport de raquette dérivé du tennis. Le Z5 est originellement un complexe sportif (foot en salle et centre de remise en forme) situé à Aix-en-Provence, qui appartient au Marseillais de naissance.

Top 10 des meilleurs transferts du mercato estival