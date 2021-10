Manchester United : United cale contre Everton !

Publié par Clément M. le 02 octobre 2021 à 17:15

Nouvelle désillusion du côté de Manchester United. Les Mancuniens n'ont pu faire mieux qu'un nul (1-1) à domicile cet après-midi contre Everton dans le cadre de la 7ème journée de Premier League.

Manchester United (à nouveau) tenu en échec

L'objectif était la victoire, pourtant Manchester United peut se satisfaire du point du nul (1-1). Bousculés par une ambitieuse équipe d'Everton, les Mancuniens étaient en effet tout proche de concéder une deuxième défaite consécutive en championnat. Pourtant, au départ, le scénario était en faveur des Red Devils, qui avaient trouvé la faille juste avant la pause grâce à un but d'Anthony Martial (42e). Seulement au retour des vestiaires, la donne a changé et le club de la Mersey s'est montré le plus dangereux, d'abord en égalisant grâce à Andros Townsend (65e), puis en se voyant refuser le but de la victoire par la VAR dans les dernières minutes...

A noter que Cristiano Ronaldo a débuté la rencontre sur le banc de touche, ne faisant son entrée qu'à l'heure de jeu sans pour autant parvenir à guider son équipe vers la victoire...

Mauvaise opération au classement pour Man U

En concédant le nul cet après-midi contre Everton à Old Trafford, Manchester United a manqué une belle opportunité de s'installer en tête de la Premier League et de passer devant Liverpool. En retour, ce nouveau faux pas, qui succède à une défaite (0-1) contre Aston Villa lors de la dernière journée, pourrait faire dégringoler United au classement. Pour rappel, l'actuel second du championnat anglais n'affiche que 3 points d'avance sur le 7ème West Ham.

Mais au-delà du résultat, la contre-performance des joueurs d'Ole Gunnar Solskjaer vient surtout prolonger la mauvaise passe du club qui dure depuis plusieurs semaines maintenant. United n'a effectivement remporté que 2 de ses 6 derniers matchs toutes compétitions confondues... Deux succès que Paul Pogba et ses coéquipiers ont décroché à chaque fois durant les toutes dernières minutes et notamment durant le "Fergie Time", autrement dit après la 90e minute...