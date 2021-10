ASSE OL : Les joueurs convoqués par Puel et Bosz pour le derby !

Publié par JEAN-LUC D le 02 octobre 2021 à 22:06

En clôture de la 9e journée de Ligue 1, l’ ASSE accueille l’ OL dimanche soir au stade Geoffroy-Guichard. À la veille de ce premier derby de la saison, Claude Puel, entraîneur des Verts, et son homologue Peter Bosz de Lyon ont dévoilé leurs listes de joueurs convoqués.

ASSE : Trois forfaits actés pour le derby face à l' OL

Lanterne rouge du championnat, l’AS Saint-Étienne va tenter de relever la tête face à l'Olympique Lyonnais, ce dimanche soir à 20h45, au Stade Geoffroy-Guichard, en clôture de la 9e journée. Pour ce choc de Ligue 1, Claude Puel va devoir se passes des services de trois joueurs comme il l’a annoncé lui-même en conférence de presse vendredi.

« Yvann Maçon n'est toujours pas disponible. Gabriel Silva ressent une gêne à un mollet. Quant à Aïmen Moueffek, il reprend cet après-midi (vendredi) en amical avec la réserve », a expliqué le coach de l’équipe de l’ASSE. Pour rappel, le portier stéphanois Étienne Green signe son retour dans le groupe de Puel.

Le groupe de l’ ASSE : Bajic, Green, Fall - Kolodziejczak, Moukoudi, Trauco, Nadé, Sow - Aouchiche, Boudebouz, Camara, Dioussé, Neyou, Gourna-Douath, Youssouf - Bouanga, Hamouma, Khazri, Krasso, Nordin, Ramirez, Dieye.

Deux retours importants dans les rangs de l’OL

Peter Bosz, le coach lyonnais, a convoqué un groupe de 21 joueurs pour le match contre l’AS Saint-Étienne. Emerson est suspendu. Moussa Dembélé, Jeff Reine-Adélaïde et Islam Slimani sont aux soins. En revanche, Jason Denayer et Jérôme Boateng sont de retour en défense. Jeudi, les hommes de Peter Bosz ont pris le meilleur sur les Danois de Brondby (3-0), pour le compte de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue Europa, avec un doublé de Karl Toko-Ekambi et un but de Houssem Aouar. Les partenaires d’Anthony Lopes restent en championnat sur un nul contre le FC Lorient (1-1), au Groupama Stadium.

Le groupe de l’ OL : Lopes, Pollersbeck, Bonnevie - Boateng, Da Silva, Denayer, Diomandé, Dubois, Gusto, Henrique, Lukeba - Aouar, Caqueret, Guimaraes, Keita, Paqueta, Shaqiri, Mendes - Cherki, Toko Ekambi, Kadewere.