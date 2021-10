Stade Rennais : Bruno Génésio tombe des nues avant le PSG

Publié par Ange A. le 03 octobre 2021 à 01:45

Invaincu depuis trois rencontres, le Stade Rennais va passer un test ce dimanche avec la réception du Paris Saint-Germain. Entraîneur du SRFC, Bruno Genesio a partagé sa surprise à la veille de cette affiche.

Bruno Genesio affiche sa surprise avant la venue du PSG

Fort de sa victoire contre le Vitesse Arnhem en Ligue Europa Conference, le Stade Rennais reçoit le Paris Saint-Germain ce dimanche. La rencontre compte pour la 9e journée de Ligue 1 Uber Eats. Ce match se déroulera notamment en présence des supporters parisiens. De quoi surprendre Bruno Genesio au moment où les incidents avec les supporters se multiplient sur les stades en France. « Je suis assez surpris de prendre connaissance que les supporters parisiens sont autorisés à venir, quand je lis que les supporters de Marseille ne vont pas à Lille ou que ceux de Lyon ne vont pas à Saint-Étienne », a déclaré l’entraîneur de Rennes en conférence de presse.

Le Stade Rennais diminué contre Paris ?

Bien qu’étonné de l’autorisation accordée aux supporters du Paris Saint-Germain, Bruno Genesio espère que la rencontre se déroulera sereinement. « Ce que j’espère, c’est que tout se passe bien, parce que ça doit être une belle fête, un grand match et il ne faudrait pas que ce soit terni par des incidents comme on en a eu dans d’autres stades », a indiqué le coach du Stade Rennais. Lequel sera privé de quelques éléments contre l’ogre parisien. Absents contre le Vitesse Arnhem, Jérémy Gélin et Jérémy Doku sont blessés et toujours indisponibles. Touché à la hanche, Lovro Majer est forfait pour cette rencontre. Avant ce match, Rennes pointe à la 14e place du championnat. Son futur adversaire est leader imperturbable de Ligue 1 avec 6 points d’avance sur son dauphin le RC Lens, vainqueur de Reims vendredi.

