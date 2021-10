Stade Rennais : Hamari Traoré dévoile la stratégie contre le PSG

Publié par JEAN-LUC D le 03 octobre 2021 à 17:45

Hamari Traoré s’est arrêté en zone à la fin du match entre le Stade Rennais et le PSG comptant pour la 9e journée de Ligue 1, ce dimanche à 13h, dans un Roazhon Park qui a fait le plein ses tribunes. Le défenseur rennais n’a pas caché sa joie après le succès de son équipe dont il a livré les secrets.

Traoré explique le plan Génésio contre le PSG !

Ce dimanche après-midi, le Paris Saint-Germain, quelques jours après sa belle victoire face à Manchester City en Ligue des Champions, s'est incliné pour la première fois de la saison face au Stade Rennais (2-0). Titulaire dans le onze de départ de l’équipe bretonne, l’arrière droit Hamari Traoré a levé un coin de voile sur les consignes de son entraîneur Bruno Genesio afin de venir à bout de l’ogre parisien.

« Le début de match était bon, on les a mis sous pression. On a eu des occasions. On a souffert en fin de première période, mais on a mis ce but. On a mis le second qui nous a encore plus mis en confiance on a fait un exploit. On a bien fermé l’axe comme le coach l’a demandé et on les a emmenés sur les côtés, ça s’est bien passé », a déclaré l’international malien de 29 ans au micro de Prime Vidéo. Après cette victoire, le SRFC remonte provisoirement à la 7e place au classement, le PSG, lui, conserve le premier rang. Une victoire qui fait également entrer Bruno Genesio dans l’histoire du PSG et du championnat français.

Bruno Genesio, bête noire du PSG ?

Après cette victoire, Bruno Genesio se bâtit un statut ou confirme son étiquette de « tombeur du PSG ». En effet, l’entraîneur du Stade Rennais apparaît aujourd’hui très clairement comme le spécialiste pour contrarier les plans du Paris Saint-Germain. Depuis l'avènement de QSI (Qatar Sports Investments) en 2011, le technicien français est l'entraîneur qui a le plus battu le club de la capitale en Ligue 1. Il a notamment vaincu les Rouge et Bleu à trois reprises sur le banc de l’Olympique Lyonnais et aujourd’hui avec le Stade Rennais.

