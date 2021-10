OM : Absent à Lille, Payet ne veut plus prendre de risques

Publié par Gary SLM le 04 octobre 2021 à 13:57

L’OM a perdu son match du week-end face au LOSC. Curieusement, Dimitri Payet était encore absent du onze phocéen lors de cette défaite qui freine la progression de l’équipe en championnat.

OM : Un problème insoupçonné avec Dimitri Payet

Cette saison, le maître à jouer de l’équipe phocéenne est de nouveau Dimitri Payet. Incontournable en attaque, l’absence du Réunionnais a de nouveau été remarquée puisque l’Olympique de Marseille s’est incliné dans le nord de la France face au champion de France en titre. Les fans vont devoir s’habituer aux matchs sans leur leader offensif qui a pris une décision qui peut jouer contre l’OM. Dimitri Payet refuse en effet de se comporter à 34 ans comme s’il en avait 20.

Selon le quotidien l’Équipe, le buteur tricolore prend de plus en plus conscience de sa fragilité physique du fait de son âge. Il s’est fait une raison à l’idée de ne plus jouer les 39 matchs de la saison en Ligue 1 cette saison et celles à venir. Le milieu de terrain offensif de l’OM prendrait beaucoup de précautions pour éviter une blessure physique qui pourrait l’éloigner des terrains sur une longue durée.

Le milieu offensif marseillais décide de se ménager

Le média sportif indique que le Marseillais est fortement à l’écoute de son corps. Il refuse donc de jouer tous les matchs à cause d'un risque de blessure que cela emporte. Force est de constater que cette décision est un véritable coup dur pour l’entraîneur Jorge Sampaoli. L’Argentin n’avait sûrement pas vu venir ce coup-là. Même si l’Olympique de Marseille a recruté pas mal de joueurs lors du mercato estival, Dimitri Payet restait un de ses joueurs offensifs de poids.

Ses 5 buts inscrits depuis le début de la saison l’illustrent d’ailleurs. Il a déjà transmis une passe décisive sans compter sa capacité à réorienter le jeu pour déstabiliser l’adversaire. Désormais, il faudra s’attendre à ne voir Payet dans le groupe phocéen qu’une fois tous les deux matchs ou seulement sur une partie des matchs. Le rythme effréné de 3 matchs par semaine, du fait de la présence de l’équipe phocéenne en Ligue Europa, n’est plus pour lui.

Longoria de nouveau dans les dossiers mercato

Le président olympien, Pablo Longoria, est dans l’obligation de relancer ses recherches pour trouver un nouvel attaquant capable de combler efficacement le vide que laissera le joueur. Le mercato hivernal s’annonce donc mouvementé pour l’OM même si les nombreux recrutements de l’été laissaient penser à un calme sur le marché des transferts de janvier prochain.