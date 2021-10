FC Nantes : Kombouaré justifie la non-titularisation de Pallois

Publié par ALEXIS le 04 octobre 2021 à 16:57

Le FC Nantes a signé une précieuse victoire, dimanche, contre l’ ES Troyes AC. Antoine Kombouaré s’était passé de certains joueurs, dont Nicolas Pallois. Le coach des Canaris a justifié ses choix à l’issue du match remporté 2-0.

FC Nantes : Kombouaré, « ce sont mes choix »

Titulaire lors des 8 premiers matchs du FC Nantes en Ligue 1, Nicolas Pallois était remplaçant lors de la 9e journée du championnat face à l’ESTAC. Le défenseur central n’avait joué que les 5 dernières minutes du match disputé au Stade de la Beaujoire. Il avait remplacé Jean-Charles Castelletto (85e). Revenu sur la non-titularisation du joueur de 34 ans, Antoine Kombouaré évoque un choix personnel. « Ce sont mes choix. Il fallait changer quelque chose, piquer un peu certains », a-t-il expliqué au terme du match remporté, sans concéder de but. « C’est un choix, pour réorganiser et tenter quelque chose », a justifié le coach du FCN ensuite.

Antoine Kombouaré a félicité Andrei Girotto. Ce dernier formait la paire en défense centrale avec Castelletto contre le promu. « Andrei a été énorme défensivement et il a marqué un but. J’ai un groupe de 21 joueurs, avec une concurrence féroce. On a vu les entrants bien rentrer. On a du monde qui peut prétendre (à une place de titulaire, ndlr) », s'est réjouit Antoine Kombouaré.

Nicolas Pallois incriminé

Pour rappel, Nicolas Pallois a disputé entièrement les 7 premières journées du championnat. Cependant, il avait joué 80 minutes lors de la défaite contre le Stade de Reims (3-1), à l'occasion de la 8e journée. Antoine Kombouaré l'avait sorti au profit de l'attaquant Kalifa Coulibaly. « On prend trois buts à Reims. Ce n’est pas la faute de ceux qui ne jouent pas », a lâché l'entraîneur du FC Nantes, incriminant ainsi indirectement Nicolas Pallois.