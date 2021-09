FC Nantes : Kombouaré, un coup dur avant le déplacement à Reims

Publié par Timothée Jean le 25 septembre 2021 à 18:31

À quelques heures de la rencontre entre le Stade de Reims et le FC Nantes prévue ce dimanche, l’entraîneur Antoine Kombouaré vient de confirmer une mauvaise nouvelle.

FC Nantes : Kombouaré annonce un forfait contre Reims

Après le succès face au Stade Brestois, les Canaris ont en partie retrouvé le sourire. Très propre pendant 90 minutes, le FC Nantes a géré la rencontre de bout à bout en s’imposant 3 à 1 grâce à des buts des buts de Ludovic Blas, Pedro Chirivella et Lillian Brasser. Le club nantais occupe désormais la 8e place de Ligue 1 après sept journées.

En déplacement à Reims ce dimanche, le FC Nantes va tenter de poursuivre sa belle série de deux victoires consécutives. Mais les hommes d’Antoine Kombouaré devront se méfier de cette équipe rémoise. Et pour cette rencontre, l’entraîneur du FCN devra composer sans Fabio (31 ans). Le latéral droit brésilien, touché à l'adducteur gauche, sera encore indisponible pour une dizaine de jours.

« Il y a une petite lésion à l’adducteur gauche. C’est un absent de marque », a indiqué Antoine Kombouaré en conférence de presse. Le défenseur brésilien sera donc remplacé par Sébastien Corchia, auteur d’une belle prestation face à Brest. « Tous les feux sont au vert » pour le reste du groupe « mais il faut être vigilant », a ajouté le coach nantais.

Antoine Kombouaré veut prendre sa revanche

Poursuivant, Antoine Kombouaré a indiqué qu’il compte prendre sa revanche sur le Stade de Reims, qui était venu s’imposer à la Beaujoire en fin de saison dernière, envoyant les Canaris en barrages. « Cette équipe de Reims ne nous réussit pas. La défaite concédée à domicile, la saison passée, est celle qui me reste le plus en travers de la gorge. C'est la vérité d'un match, mais contre Brest, on se sentait costaud, solide. Est-ce qu'on est capable de le rééditer ? Je l'espère », a-t-il conclu. Rendez-vous est donc pris ce dimanche à partir de 15 heures au stade Auguste-Delaune.