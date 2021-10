RC Strasbourg Mercato : Mahamé Siby renforce le Paris FC

Publié par ALEXIS le 04 octobre 2021 à 23:57

Le RC Strasbourg a volé au secours du Paris FC, dont le joueur Cyril Mandouki est gravement blessé. Le club de Ligue 1 a en effet prêté Mahamé Siby à celui de Ligue 2, lundi.

Dans un communiqué officiel sur son site internet, le RC Strasbourg a officialisé le départ de Mahamé Siby du club. Ce dernier est prêté au Paris FC jusqu’à fin juin 2022, mais sans option d’achat. Le Franco-Malien renforce ainsi le 6e de la Ligue 2 qui ne plus compter sur Cyril Mandouki blessé aux ischio-jambiers le 22 septembre dernier et absent pour au moins 6 mois. « Le Racing et le Paris FC ont trouvé un accord pour le prêt, sans option d’achat, du milieu de terrain jusqu’à la fin de la saison 2021-2022 », a appris le club alsacien.

Le nouveau club du natif de Paris a confirmé son arrivée dans sa ville natale. « Le Paris FC est heureux d’annoncer l’arrivée de Mahamé Siby (25 ans) en provenance du RC Strasbourg (L1). Prêté jusqu’à la fin de la saison 2021-2022 en qualité de joker, il portera le numéro 23 ». Le prêt de Mahamé Siby est autorisé au titre de joker médical.

Natif de Bobigny, Mahamé est un joueur qui connait bien la région parisienne. Le Paris FC se réjouit donc de sa signature. « Modèle d’abnégation, l’imposant milieu défensif (1,91 m pour 84 kg) a été convoqué pour la première fois de sa carrière avec la sélection du Mali en août dernier, afin de participer aux éliminatoires de la Coupe du monde 2022 », a noté le PFC.

Le milieu défensif heureux de signer dans la Capitale

Le joueur de 25 ans en provenance du RC Strasbourg est également heureux de revenir à Paris et retrouver son ancien coach Thierry Laurey. « J’ai senti une grosse volonté du Paris FC de me recruter. J’étais à la recherche de temps de jeu et je rejoins un club ambitieux où je connais bien le staff. Le Paris FC possède de très belles infrastructures et cela a joué dans ma décision de signer ici, tout comme le fait de jouer pour le club de la Capitale. J’ai grandi en région parisienne et je vais pouvoir jouer devant mes proches, ce sera une motivation supplémentaire » a-t-il déclaré.

Notons que Mahamé Siby a fait 2 brèves apparitions en Ligue 1 avec le RCSA cette saison, soit 15 minutes de jeu cumulées.