Bordeaux - FC Nantes : Un retour bienvenu pour Antoine Kombouaré

Publié par Timothée Jean le 06 octobre 2021 à 00:11

Entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré vient de recevoir une bonne nouvelle venue de son infirmerie, avant le derby contre les Girondins de Bordeaux dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1.

FC Nantes : Kombouaré avec un renfort offensif contre Bordeaux

Battu par le Stade de Reims, le FC Nantes se devait de relever la tête face à Troyes. C’est chose faite ! Les Canaris se sont imposés (2-0) face au promu troyen le week-end dernier et comptent poursuivre sur cette belle lancée après la trêve internationale. L’entraineur Antoine Kombouaré aura en effet une dizaine de jours pour préparer le derby contre les Girondins de Bordeaux, qui aura lieu le 17 octobre prochain au Matmut Atlantique.

Et pour ce choc, l’entraineur du FC Nantes pourra compter sur le retour de Willem Geubbels (20 ans). Le jeune attaquant nantais a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé. « Supporters du FC Nantes, un petit message pour vous rassurer. Vraiment plus de peur que de mal. Merci à tous du soutien, on se revoit après la trêve », a-t-il posté sur son compte Twitter.

Sorti sur blessure lors de la victoire face à l'ESTAC Troyes, Willem Geubbels se remet de sa blessure. Son retour est d’ores et déjà une excellente nouvelle pour Antoine Kombouaré, qui pourra compter sur un renfort offensif face aux Girondins de Bordeaux. À l’inverse, les Bordelais seront privés d’un défenseur central pour ce rendez-vous.

Bordeaux privé d’un défenseur central

Willem Geubbels semble donc bien parti pour intégrer le groupe qui affrontera les Girondins de Bordeaux dans deux semaines. Par contre, Stian Gregersen manquera cette rencontre. Ayant écopé de 3 cartons jaunes en moins de dix matchs, le défenseur central norvégien sera automatiquement suspendu pour le derby de l’Atlantique. L’entraineur des Girondins de Bordeaux, Vladimir Petković, devra donc revoir sa défense pour cette rencontre très attendue en Gironde.