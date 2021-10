PSG Mercato : L'arrivée d'Haaland au Paris SG se précise !

Publié par Thomas le 06 octobre 2021 à 11:34

Après les révélations chocs de Kylian Mbappé mardi sur son transfert avorté au Real Madrid, le PSG sait qu’il sera compliqué de conserver son joyau, qui a lui-même avoué avoir voulu faire ses valises du club cet été. En parallèle, Leonardo travaille d’arrache-pied sur le dossier Erling Haaland, toujours plus proche d’un départ du Borussia Dortmund.

PSG Mercato : Dortmund pense déjà à l’après Haaland

Très convoité cet été, notamment par Chelsea, avant de se rabattre sur Lukaku, ou encore le Paris Saint-Germain en fin de mercato, l’attaquant norvégien du BVB avait finalement été bloqué par ses dirigeants, qui refusaient tour à tour les différentes avances des prétendants. Seulement, depuis le 1er septembre, la clause libératoire de Haaland a considérablement baissé. L'été prochain, le joueur sera libre de choisir une nouvelle destination et franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière. Dans son contrat, le Norvégien avait stipulé qu’il commencerait à écouter les propositions des prétendants à partir de 2022.

Une situation qui pousse son club à déjà anticiper son départ l’été prochain. Comme l’avance le journaliste italien Rudy Galetti, le Borussia Dortmund aurait déjà entamé des discussions avancées avec l’entourage de Dusan Vlahovic, de la Fiorentina. L’attaquant serbe fait partie des joueurs les plus en vue ces derniers mois, et n’a pas souhaité prolonger avec la Viola (contrat jusqu’en 2023), une décision synonyme de départ du club italien l’été prochain.

La réponse de Haaland en mars prochain !

Si beaucoup de suspens traînent encore sur l’avenir du cyborg norvégien, l’insider Fabrizio Romano a dévoilé hier la date de la décision du joueur. Selon l’Italien, Haaland prend son temps pour enfin donner une réponse sur son avenir, et "attend le mois de mars/avril" pour enfin se décider. Une date clé pour le PSG, qui pourrait alors passer à l’offensive à ce moment-là. Cependant, Paris n’est pas le seul club capable de débourser les 75 millions d’euros demandés par Dortmund, le Real Madrid est aussi un prétendant sérieux, et pourrait même jouer un vilain tour au club Rouge et Bleu, en enrôlant les deux Wonderkids du football l’été prochain.