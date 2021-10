PSG Mercato : Sergio Ramos proposé à un club légendaire

Publié par Thomas le 06 octobre 2021 à 15:34

Toujours en convalescence après sa blessure au mollet contracté en juillet, Sergio Ramos vit des débuts compliqués avec le PSG. Le défenseur espagnol s’entraîne encore en marge du groupe, une situation préoccupante pour le club Rouge et Bleu qui penserait déjà à lui trouver un nouveau point de chute. Des contacts auraient déjà été entamé avec un club légendaire.

PSG Mercato : Ramos déjà sur le départ ?

La relation entre l’ancien capitaine du Real et le Paris SG ne semble pas être des plus joviale. Arrivé gratuitement cet été, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé la moindre minute sous la tunique parisienne. Interrogé à son sujet cette semaine, l’entraîneur Mauricio Pochettino s’est voulu pessimiste quant aux futures performances de son joueur, rappelant qu’à 35 ans, il sera difficile pour lui de revenir à son meilleur niveau. "Peut-être que la réalité de Sergio Ramos est différente de celle de 2014, ou celle de Messi et Neymar. Ces footballeurs sont de grands champions mais ils doivent s'habituer à la réalité", a déclaré le coach du PSG sur Movistar +.

Si la situation du défenseur est préoccupante, certains médias affirment même que ce dernier serait poussé vers la sortie à Paris. À en croire La Razón, le Paris Saint-Germain aimerait proposer son joueur à Manchester United, dans le cadre d’un troc avec Anthony Martial. Fortement impacté par la venue de Cristiano Ronaldo, l’attaquant français est dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines.

Le média espagnol dévoile que l’intérêt de Manchester pour Ramos date de cet été, l’idée étant de base de reformer le duo Varane-Ramos. Seulement, les récentes performances de Martial (but contre Everton) auraient fait revoir la décision du board mancunien, qui cherchait initialement à s'en séparer. De leur côté, les dirigeants parisiens ne veulent prendre aucun risque et pourraient profiter de la grosse cote de l’Espagnol en Premier League pour en tirer un bénéfice financier.