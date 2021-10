RC Lens Mercato : Ismaël Boura justifie sa signature au Havre

Publié par ALEXIS le 07 octobre 2021 à 04:00

Ismaël Boura va poursuivre la saison 2021-2022 en Ligue 2. Il est prêté au par le RC Lens au Havre AC jusqu’à la fin de l’exercice. Le jeune défenseur a justifié son départ de son club formateur.

RC Lens : Ismaël Boura au Havre pour retrouver du temps de jeu

Le RC Lens et le Havre AC ont officialisé respectivement le départ et l’arrivée d’Ismaël Boura. Il a quitté le club de Ligue 1 pour celui de Ligue 2, sous la forme d’un prêt, jusqu’au 30 juin 2022. L’arrière latéral gauche indique qu’il a accepté de quitter le Racing Club momentanément, car il est en quête de temps de jeu. « J’ai eu du temps de jeu au RCL (la saison dernière, ndlr), mais le club a recruté à mon poste et c’était compliqué de se faire une place. Le coach a fait ses choix et je les respecte », a-t-il justifié sur le site internet du club normand.

« Cela s’est fait rapidement. Dès que mon agent m’a dit qu’il y avait Le Havre sur moi, j’ai donné ma réponse parce qu’au RC Lens, c’était compliqué d’avoir du temps de jeu. Je n’ai pas hésité avec Le Havre », a expliqué Ismaël Boura. Le joueur de 21 ans avoue qu’il a sondé un ancien coéquipier chez les Sang et Or, par ailleurs formé au HAC, avant de débarquer en Normandie. « J’ai pris quelques nouvelles du Havre auprès de Loïc Badé (désormais au Stade Rennais, ndlr). Il m’a dit que c’était un club de Ligue 1 qui n’avait rien à faire en Ligue 2 », a confié le natif de Mayotte.

Une forte concurrence pour Boura au RCL

Ismaël Boura a disputé 5 matchs de championnat avec le RC Lens. Il avait été titulaire lors de la 1re journée contre le Stade Rennais (1-1) et joué tout le match (90 minutes). Il avait été relégué sur le banc de touche ensuite au profit de ses concurrents au même poste : Deiver Machado et Przemyslaw Frankowski (recruté cet été) ou encore Massadio Haïdara. Lors des 4 autres apparitions, il avait cumulé seulement 4 minutes.