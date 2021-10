AS Monaco Mercato : L’ASM fixe le prix d'Aurélien Tchouaméni

Publié par ALEXIS le 08 octobre 2021 à 01:25

Révélé à l’AS Monaco la saison dernière, Aurélien Tchouaméni a tapé dans l’oeil de grands clubs européens. Conscient de l’intérêt que le milieu de terrain suscite en Europe, le club du Rocher a fixé le montant de son indemnité de transfert.

Chelsea, Juventus et Liverpool foncent sur Tchouaméni

Aurélien Tchouaméni a été la révélation de l’AS Monaco et la Ligue 1 la saison dernière. C’est donc logiquement qu’il a été élu meilleur espoir de Ligue 1 et nommé dans l'équipe-type du championnat lors des Trophées UNFP 2021. L’été dernier plusieurs clubs ont tenté de le recruter, mais le club de la Principauté a préféré le garder une saison au moins encore, afin de lui permettre de progresser et prendre de la valeur. Mais les clubs au gros portefeuille ne lâchent pas du tout le très prometteur milieu défensif de l’ASM. Chelsea, la Juventus ou encore Liverpool sont en embuscade pour engager Aurélien Tchouaméni lors du prochain mercato en janvier 2022, d’après les indiscrétions de Calcio Mercato.

L'AS Monaco exige 40 M€ pour négocier

Vu le calibre des courtisans du jeune joueur, l’AS Monaco a décidé de monter les enchères. Les Monégasques sont disposés à ouvrir le dossier de leur N°8 dès l'hiver, mais à condition de commencer les négociations à partir de 40 M€, d’après le média italien. À noter que la valeur marchande du joueur de 21 ans est estimée à 30 M€ et il est sous contrat jusqu’en juin 2024, soit pour 2 saisons et demie encore. En tout cas, Paul Mitchell, directeur sportif du club Princier, ne souhaite pas brader le néo-Tricolore.

Notons qu'Aurélien Tchouaméni a été appelé en Équipe de France pour la première fois en août 2021. Il a disputé 3 matchs avec les Bleus en septembre dernier contre la Bosnie (1-1), l’Ukraine (1-1) et la Finlande (2-0), en éliminatoires de la Coupe du monde 2022, soit 127 minutes de jeu cumulées. Didier Deschamps l’a convoqué pour la demi-finale de la Ligue des Nations contre la Belgique.