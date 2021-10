Real Mercato : Révélation fracassante sur le futur de Gareth Bale

Publié par Ange A. le 08 octobre 2021 à 08:15

De retour au Real Madrid cet été, Gareth Bale a déjà rejoint l’infirmerie des Merengues. En fin de contrat l’été prochain, l’attaquant gallois de 32 ans devrait prendre une décision radicale pour sa carrière selon Rio Ferdinand.

Nouvelle galère pour Gareth Bale au Real

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Gareth Bale à Madrid. Après un prêt infructueux à Tottenham la saison dernière, l’attaquant gallois a signé son retour au Real Madrid cet été. Sujet aux blessures, l’ancien des Spurs est déjà sur le flanc suite à une nouvelle blessure contractée au genou. Il n’avait jusqu’ici disputé que trois rencontres pour un but inscrit. Alors que sa condition physique et ses contreperformances commencent à agacer, les Merengues vont définitivement se séparer de l’ailier de 32 ans au terme de la saison. Son faramineux contrat avec le club de la capitale espagnole expirant en juin 2022. Alors qu’il sera libre au prochain mercato, les prétendants ne se ruent pas pour Bale. Rio Ferdinand s’est déjà prêté au jeu des pronostics, prédisant une grosse surprise quant à l’avenir du Gallois.

Bale vers la retraite, le pronostic de Ferdinand

Pour l’ancien capitaine de Manchester United, Gareth Bale se dirige vers une fin de carrière. « Je pense qu’il va prendre sa retraite. Je ne vois pas où il pourrait aller. Il a déjà dû faire beaucoup de sacrifices. Les Spurs ont essayé et ça n’a pas marché, qui sera le prochain ? Acceptera-t-il une grosse réduction de salaire ? Qui a l’argent pour payer ce qui serait encore un gros contrat ? », a prédit l’ancien Red Devil sur sa chaîne YouTube. Appelé à reprendre le flambeau suite au départ de Cristiano Ronaldo, le Gallois broie davantage du noir depuis le départ du Portugais. À tel point que les espoirs de l’attaque madrilène reposent sur les seules épaules de Karim Benzema, promu capitaine. Il reste maintenant à savoir où l’ancien de Tottenham, grand passionné de golf, va poser ses valises après son départ du Real.