Pays de Galles : Gareth Bale savoure ses débuts à la Coupe du Monde

Publié par Jules le 23 novembre 2022 à 02:09

Alors que le Pays de Galles a lancé sa Coupe du Monde hier contre les USA, Gareth Bale, parti en MLS cet été, revient sur le devant de la scène.

Le lancement d'une Coupe du Monde donne souvent lieu à des retrouvailles avec des joueurs que l'on avait parfois oubliés. Hier soir, lors du match entre les États-Unis et le Pays de Galles (1-1), nous avons pu apprécier le retour sur nos écrans européens de Gareth Bale, parti en MLS cet été pour passer la fin de sa carrière sportive. Un retour au premier plan fracassant puisque l'ancien du Real Madrid a inscrit le but de l'égalisation sur penalty à la 82e minute, permettant aux Gallois de prendre un point contre les Américains.

Un penalty crucial pour le Pays de Galles que Gareth Bale n'a pas hésité à tirer, et à transformer, comme il l'a expliqué en conférence d'après-match. "Cela a toujours été moi. Aucun doute. J'ai l'impression que je devais m'imposer et j'ai été heureux de le faire." Une bonne chose pour ses coéquipiers puisque son but permet aux Gallois d'obtenir leur premier point dans la compétition, un point précieux contre les États-Unis, qui risquent d'être leur concurrent majeur pour la 2e place du groupe B.

Pays de Galles : Gareth Bale y croit pour la suite de la Coupe du Monde

Malgré une première mi-temps assez timide de la part du Pays de Galles, les coéquipiers de Gareth Bale se sont bien réveillés, comme l'a souligné l'attaquant des Los Angeles Galaxy. "Nous avons montré du caractère comme nous l'avons fait à l'Euro, concédons le capitaine gallois. À partir de la deuxième mi-temps, notre performance a été fantastique, donc nous allons prendre beaucoup de confiance." Le Pays de Galles rencontrera l'Iran, vendredi, dans un match crucial en vue de la qualification pour la suite de la Coupe du Monde, en espérant que, cette fois, Gareth Bale mène les siens vers la victoire face aux Iraniens.