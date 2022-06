Real Madrid Mercato : Ancelotti se sépare de deux cadres du club

Publié par ALEXIS le 02 juin 2022 à 01:11

Le Real Madrid a officialisé le départ de deux joueurs emblématiques du club, ce mercredi. En fin de contrat, ils quittent la Maison Blanche, librement.

Real Madrid Mercato : Le départ de Gareth Bale officialisé

Comme prévu le Real Madrid a annoncé officiellement le départ deux des joueurs une fin de contrat. Il s’agit de Gareth Bale (32 ans) et Isco (30 ans). Le premier avait fait ses adieux au club madrilène un peu plutôt dans un lettre publiée sur les réseaux sociaux. « Je remercie tous mes coéquipiers, mes entraîneurs, tous les salariés du club et les supporters qui m’ont soutenu durant toute cette période. […] Désormais, je peux regarder en arrière, me poser, et dire avec sincérité que ce rêve est devenu réalité, et même plus. Faire partie de l’histoire du club et accomplir ce que nous avons accompli a été une expérience incroyable et que je ne l’oublierai jamais. […] Merci. Hala Madrid », a-t-il écrit.

Dans un communiqué officiel, la direction du Real Madrid a remercié à son tour le Gallois arrivé à Madrid en juillet 2013. « Le Real Madrid veut exprimer sa gratitude et son affection à Gareth Bale, qui est une légende de ce club pour toujours », a écrit la Maison Blanche, avec beaucoup d’émotion. « Le Real Madrid est et sera toujours sa maison. Le Real lui souhaite bonne chance à lui et à toute sa famille ».

Isco quitte aussi la Casa Blanca officiellement

Dans la foulée de l’annonce du départ de Gareth Bale, le club vainqueur de la Ligue des champions 14 fois, a officialisé aussi le départ d’Isco. « Le Real Madrid tient à exprimer sa gratitude et son affection à Francisco Alarcon "Isco", qui, au cours de ces neuf années, a réussi à devenir la légende de notre club. Il est arrivé au Real Madrid alors qu'il n'avait que 21 ans et il a vécu une époque qui restera dans la mémoire de tous les supporters madrilènes et de tous les fans de football. […] Le Real Madrid est et sera toujours sa maison, et il lui souhaite, ainsi qu'à toute sa famille, bonne chance », a communiqué la Casa Blanca.

Aussi en fin de contrat le 30 juin, Luka Modric (36 ans) devrait, lui, prolonger son aventure, contrairement à Marcelo (34 ans).