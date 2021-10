OL Mercato : Révélations d'un jeune attaquant raté par Lyon

Publié par ALEXIS le 08 octobre 2021 à 10:58

Un jeune joueur très prometteur évoluant au Montpellier HSC en Ligue 1 aurait pu être à l’ OL en ce moment. Il était libre après son départ du SM Caen, mais le club rhodanien à hésiter pour l’enrôler selon ses confidences.

Elye Wahi « était proche de signer à l’ OL et Montpellier est arrivé »

Pépite du Montpellier HSC, Elye Wahi aurait pu être un joueur de l’ OL. Il a confié à Onze Mondial que le club de Jean-Michel Aulas était parmi les prétendants qui l’ont mis à l’essai, mais ne l’ont finalement pas retenu. En effet, l’Olympique Lyonnais et aussi le Paris Saint-Germain n’ont pas détecté son talent. « Je suis allé au PSG et surtout à Lyon. J’ai fait plusieurs allers-retours. J’étais tout proche de signer à l’OL », a-t-il révélé. Les deux gros clubs de Ligue 1 étaient un peu découragés par le fait que le jeune attaquant avait été libéré par le Stade Malherbe de Caen, d’après les révélations du concerné. « Les autres clubs étaient refroidis par l’histoire de Caen. Ça m’a suivi. Par exemple, le Stade Rennais était réticent », a souligné Elye Wahi.

Finalement, c’est le MHSC qui a eu le nez creux en prenant ce dernier dans son centre de formation en 2018. Comment cela a-t-il été possible ? « Montpellier est arrivé. Monsieur De Taddeo (directeur de la formation) avait quitté Caen pour le club logé au Stade de la Mosson. Du coup, il a appelé ma mère et lui a dit : "J’aimerais bien vous rencontrer au sujet d’Elye". On a été là-bas et on a signé », a raconté le talentueux joueur, tout en précisant : « Ça s’est joué entre le Montpellier HSC et l’ OL. »

Le sale coup du jeune attaquant du MHSC à Lyon

Elye Wahi (18 ans) a donc parachevé sa formation à la Paillade entre 2018 et 2020. Entre temps, il avait signé son premier contrat professionnel, précisément le 17 octobre 2019. Cependant, ce n’est que le 16 décembre 2020 qu’il a disputé son premier match en professionnel avec le MHSC face au FC Metz en Ligue 1. Pour l'anecdote, c’est le joueur raté par les Gones qui avait marqué le but de la victoire des Montpeliérains (2-1) sur les Lyonnais. C’était le 13 février 2021, au Groupama Stadium, lors de la 25e journée du championnat. Il était sorti du banc de touche et avait remplacé Andy Delort juste après la pause. Ayant prolongé son contrat à Montpellier le 4 février dernier, Elye Wahi est sous contrat en Hérault jusqu'en 2025.