OM Mercato: Guendouzi, ses vérités sur la signature de son frère

Cet été, deux frères aux cheveux longs ont rejoint l’ OM. Mattéo Guendouzi et son petit frère Milan ont signé en faveur de l’Olympique de Marseille. Dans une interview accordée à Onze Mondial, l’international français est revenu sur la signature de son frère cadet.

Très actif lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille est parvenu à frapper un joli coup à Arsenal. Les dirigeants marseillais, après plusieurs semaines de négociation, sont parvenus à mettre la main sur Matteo Guendouzi. Absent des plans de Mike Arteta, le milieu de terrain tricolore a été cédé à l’ OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Elle s’élèverait à hauteur de 10 millions d’euros, selon diverses sources.

Mattéo Guendouzi fait ainsi son retour dans l’Hexagone, trois ans après son départ de Lorient. Et le joueur de 22 ans s’est très vite imposé dans l’entrejeu de l’ Olympique de Marseille, où il est devenu l’un des joueurs le plus utilisés par Jorge Sampaoli. Mais l’ OM n’a pas recruté qu’un seul Guendouzi cet été. Son frère, Milan (20 ans), s’est aussi engagé en faveur un club phocéen.

Mattéo Guendouzi : "Je l’espère de tout cœur"

Le jeune milieu central a signé un contrat courant jusqu’en juin 2024 avec l'OM. Une signature qui fait plaisir à son frère aîné. « Je suis content qu’il soit à l’OM avec la réserve. Je suis content qu’il soit à côté de moi », a déclaré Mattéo. Formé à Lorient comme son frangin, Milan a néanmoins pris un chemin différent en rejoignant Troyes en 2019. Après son passage difficile au sein du club troyen puis une pige d’un an à Pontivy (National 3), il est désormais un joueur de l’OM où il évolue en équipe réserve. Son frère Mattéo espère qu’ils joueront « un jour ensemble en professionnel. Ce serait la plus belle des chances, ce serait une grande fierté. Et si on pouvait jouer ensemble à l’OM, ce sera magnifique. Je l’espère de tout coeur », a-t-il conclu.