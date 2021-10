PSG Mercato : Zidane à la place de Pochettino, ça se précise !

Publié par JEAN-LUC D le 08 octobre 2021 à 23:33

Libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Zinedine Zidane pourrait débarquer au PSG pour succéder à Mauricio Pochettino sur le banc. Les choses se précisent entre l’entraîneur français et les dirigeants parisiens.

Une belle ouverture pour le PSG sur la piste Zidane ?

Nommé en janvier dernier et prolongé cet été jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino pourrait ne pas aller au terme de son engagement initial avec le Paris Saint-Germain. Annoncé comme le grand favori pour reprendre les rênes de l’équipe parisienne, Zinedine Zidane ne dirait pas forcément « non » au challenge rouge et bleu. En effet, d’après les informations divulguées ces dernières par le journal catalan El Nacional, l’ancien coach du Real Madrid serait enclin à accepter l’offre de Nasser Al-Khelaïfi en cas de départ de Pochettino.

Toutefois, le champion du monde 1998 pourrait faire faux bond au Paris SG si la Fédération Française de Football lui donne la garantie qu’il va succéder à Didier Deschamps à la tête de la sélection française après la Coupe du monde en décembre 2022 au Qatar. Mais il faudrait déjà que le PSG se décide à se séparer effectivement de son ancien capitaine.

Zidane, la menace se confirme pour Pochettino

Ancien international italien, Antonio Cassano est aujourd’hui consultant auprès de plusieurs médias transalpins. De passage sur la chaîne Twich de Christian Vieri, son ancien coéquipier en sélection, l’ex-attaquant du Real Madrid s’est prononcé sur la situation de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain. Et d’après lui, le sort du successeur de Thomas Tuchel est déjà réglé. « Pochettino aura une vie courte au PSG », a récemment lancé Antonio Cassano avant de justifier son propos.

« J’ai entendu de mauvaises choses sur lui. C’est un type formidable, un dix ou plus, mais en tant qu’entraîneur, il ne fait pas une minute de tactique alors que l’équipe le lui demande », a-t-il assuré. Poursuivant, Cassano révèle également que Pochettino « demande aux joueurs des conseils sur la façon de jouer, je n’en reviens pas. Il n’a jamais entraîné de champions et maintenant, il a du mal à entraîner les grands garçons. »

Le PSG aurait notamment pris la résolution de le laisser partir « s’il continue dans cette voie, il n’aura que peu de temps. » Pour prendre sa suite, un seul nom dans l’esprit de Doha : « attention à Zizou. »