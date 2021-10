FC Nantes : Révélations d'un ex-collaborateur sur Kombouaré

Publié par ALEXIS le 09 octobre 2021 à 11:33

Un ancien gardien de but et ex-collaborateur d’Antoine Kombouaré, coach du FC Nantes, a lâché des confidences sur sa relation avec ce dernier au RC Lens et au Toulouse FC.

FC Nantes : « le courant ne passait pas trop avec Kombouaré à Lens », selon Riou

Antoine Kombouaré a dirigé Rudy Riou au RC Lens entre 2013 et 2015. L’ancien gardien de but a confié au Var-Matin que ses relations avec le coach du FC Nantes avaient été tendues. « Antoine, c’était mon coach au RCL pendant deux ans. Ce qui est marrant, c’est que le courant ne passait pas trop entre nous. On se frictionnait », a-t-il raconté. Ayant mis un terme à sa carrière de footballeur, Rudy Riou est devenu entraîneur. Il a été en charge de l’encadrement des gardiens de but du Toulouse FC entre 2019 et 2021. Il avait ainsi collaboré avec le technicien kanak au TFC entre octobre 2019 et janvier 2020. Et leurs retrouvailles avaient été cordiales.

« Quand j’ai été nommé entraîneur des gardiens à Toulouse, en octobre 2019, avec Antoine Kombouaré. Ça s’est fait très vite », a confié l’ex-portier de 41 ans. « On s’est revus après, et il m’a toujours dit que s’il pouvait me faire travailler, il le ferait, et il l’a vraiment fait, alors que d’autres… Je pense qu’il a apprécié ma franchise. Quand les personnes se disent les choses en face, c’est une forme de respect », a-t-il poursuivi.

Rudy Riou apprécie le travail de Kombouaré au FCN

Les deux hommes se sont également affrontés la saison dernière, lors des barrages pour la montée en Ligue 1. Antoine Kombouaré a été nommé entraîneur du FC Nantes en février 2021 pour sauver le club menacé de relégation en Ligue 2. À cette occasion, Rudy Riou (coach des portiers du Toulouse FC) a apprécié le travail de son homologue. « On s’est retrouvés dans des conditions particulières, en mai dernier, au match de barrage L1/L2 entre le FCN et le TFC. Mais bon, c’est le foot. Et je suis très content de ce qu’il fait à Nantes », a-t-il souligné. Rudy Riou est désormais entraîneur du SC Draguignan, club de Département 1. Il a été nommé récemment.