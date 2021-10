PSG Mercato : Ramos, Al-Khelaïfi a pris une décision de taille !

Publié par JEAN-LUC D le 09 octobre 2021 à 20:13

Vendredi soir, la presse espagnole a évoqué un départ de Sergio Ramos du PSG lors du prochain mercato hivernal. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, semble pourtant avoir d’autres plans pour son défenseur central de 35 ans.

Sergio Ramos, le PSG ouvert à un prêt ?

D’après les révélations du journal espagnol Todo Fichajes, le Paris Saint-Germain serait ouvert à un départ de Sergio Ramos en janvier. La direction du PSG veut dégraisser et ne verrait plus forcément d’un mauvais œil l’idée de se débarrasser d’un gros salaire comme celui de l’ancien capitaine du Real Madrid. Selon la même source, les dirigeants parisiens seraient ainsi prêts à délivrer un bon de sortie au champion du monde 2010 s’il venait à se mettre d’accord avec l’Inter Miami de David Beckham dans le cadre d’un prêt de six mois durant l’hiver.

Courtisan de longue date de Ramos, l’ancien milieu de terrain de Manchester United avait déjà tenté de l’attirer après la fin de son histoire avec le Real Madrid. Mais le natif de Camas avait finalement fait le choix de rejoindre le Paris Saint-Germain, où Nasser Al-Khelaïfi ne semble d’ailleurs pas pressé de le voir s’en aller.

Al-Khelaïfi met son stop pour Sergio Ramos

Trois mois après son arrivée au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé la moindre rencontre officielle sous les ordres de Mauricio Pochettino. Si cette situation suscite tout logiquement de l’inquiétude en interne, le président Nasser Al-Khelaïfi n’envisage pas de le laisser partir de si tôt. Et c’est la compagne du joueur qui s’est chargée d’envoyer un message clair aux médias espagnols sur la situation de son époux au PSG.

En effet, au moment où la presse espagnole parle de départ de Ramos du Paris SG, Pilar Rubio a rapidement clos le débat. Via les réseaux sociaux, la femme du numéro 4 parisien a fait savoir que sa famille vit désormais à plein temps dans la capitale française, laissant montrer son bonheur d’être à Paris au quotidien avec notamment un message avec Paris et un cœur. Et parmi les commentaires, Sergio Ramos a lui aussi affiché un cœur.