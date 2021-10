Ex - OL Mercato : Une légende du Barça recalée par Puel

Publié par Ange A. le 09 octobre 2021 à 23:33

Ancien buteur du FC Barcelone, Luis Suarez aurait pu rejoindre l’Olympique Lyonnais. Une confidence faite par Claude Puel, ancien coach de l’ OL aujourd’hui sur le banc de l’ennemi stéphanois.

Luis Suarez, l’énorme raté de l’ OL

Ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Claude Puel est revenu sur la succession de Karim Benzema à Lyon. L’attaquant tricolore fait les beaux jours du Real Madrid depuis 2009. Suite au transfert de l’avant-centre, le technicien castrais aurait pu frapper un joli coup du côté de l’Ajax Amsterdam. Le coach lyonnais de l’époque révèle avoir eu l’opportunité de recruter Luis Suarez, ancien buteur du FC Barcelone et de Liverpool. Mais au final, le choix des Gones s’est porté sur l’Argentin Lisandro Lopez. « Karim [Benzema] était parti, Fred nous avait quitté un peu avant. Une page était tournée. Et il fallait du haut niveau pour remplacer ce duo. À l’époque, on avait longuement hésité entre Lisandro Lopez et Luis Suarez, alors à l’Ajax », a révélé l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne dans un entreten à France Football.

Les raisons de la non-signature de Suarez à Lyon

Pour Claude Puel, signer Lisandro Lopez constituait une belle affaire à l’époque. L’entraîneur stéphanois indique notamment que l’attaquant argentin disposait à l’époque d’une meilleure cote que Luis Suarez. « J’aimais beaucoup ce joueur, mais finalement on a choisi Lisandro qui venait de Porto avec des références européennes plus importantes », a confié l’ancien coach de l’ OL. Recruté contre 24 millions d’euros, l’ancien du FC Porto a donné satisfaction durant son passage à l’Olympique Lyonnais (2009-2013). Il a notamment inscrit 82 buts et délivré 24 passes décisives en 168 apparitions sous la tunique lyonnaise.