OM : Une légende du club encense Marseille et Sampaoli !

Publié par Thomas le 10 octobre 2021 à 14:05

Auteur d’un début de saison prometteur, l’Olympique de Marseille est l’un des satisfactions de ce début de saison en Ligue 1. Osmose retrouvée avec ses supporters, l’ OM a aussi conquis l’un de ses joueurs les plus emblématiques, Didier Drogba. La légende ivoirienne a donné son point de vue sur le début de saison des Olympiens, avec un brin de nostalgie.

OM : Drogba " C’est le meilleur club de France "

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille fera son grand retour au Vélodrome mercredi prochain, dans le cadre d’un match caritatif avec l’Unicef. Une première depuis de nombreuses années pour la légende des Elephants, qui voit cette rencontre comme symbolique pour lui " C'est mon club de cœur, c'est l'Orange Vélodrome, mon sponsor (Orange), c'est une grande cause, il n'y avait donc pas mieux que Marseille pour organiser ce match ".

Passé par l’ OM lors de la saison 2003-2004, Didier Drogba semble conserver de très bons souvenirs de son court passage dans la cité phocéenne " Ce sont des souvenirs inoubliables. C'est le meilleur club de France, un des meilleurs en Europe, c'est un stade mythique, c'est mes premiers matches en Ligue des champions, c'est mon triplé contre le Partizan Belgrade ".

Auteur de 32 buts avec les Bleus et Blancs avant d’écrire sa légende à Chelsea, le désormais consultant chez Canal + a livré ses impressions sur le début de saison marseillais. Le natif d’Abidjan s’est montré emballé par l’effectif de l’ OM, soulignant la cohésion d’équipe retrouvée, et la très bonne forme de son capitaine Dimitri Payet " C'est une équipe qui a beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Et, puis, y'a de la qualité aussi... il y a la renaissance entre guillemets de Dimitri Payet qui retrouve des jambes et qui prend beaucoup de plaisir, ça se voit." Souligne Drogba en ajoutant " ils sont beaux à voir joueur ".

Drogba soutient Sampaoli

Critiqué ces dernières semaines pour ses choix controversés, Jorge Sampaoli garde néanmoins la cote à Marseille, et le soutien de ses joueurs. Grand club oblige, l’Olympique de Marseille, à l’instar du PSG ou Lyon, est mis constamment sous pression, et est dans l’obligation perpétuelle de résultats. Une situation qu’a voulu rappeler Didier Drogba dans Téléfoot " Comme c’est un grand club, il ne vit que pour le résultat. Et il (Sampaoli) le sait. Je pense qu’il fera de son mieux... C’est vrai que c’est une première saison pour le coach. Donc bien sûr, c’est impossible de ne pas mettre de pression. Marseille = pression = résultat. ".

Ce mercredi, le Vélodrome recevra des légendes de l’ OM, comme Jean-Pierre Papin, Djibril Cissé et Eric Di Meco (entre autres), face à l’équipe Unicef composée de personnalités du ballon rond mais pas que, comme Teddy Riner, Robert Pirès, Kev Adams, Matt Pokora, Éric Abidal ou encore Esteban Cambiasso.