Equipe de France : Real Madrid, Benzema déjà de retour !

Publié par Thomas le 12 décembre 2022 à 09:01

Blessé en début de rassemblement avec l'Equipe de France, Karim Benzema serait revenu à 100% de ses capacités avec le Real Madrid.

Annoncé comme le leader d’attaque de l’Equipe de France début novembre pour la Coupe du Monde, Karim Benzema avait créé la stupeur auprès de son staff mais également des supporters, en actant son forfait pour la compétition avant même que celle-ci n’ait commencé. Si on pensait l’absence du Ballon d’Or 2022 comme un frein terrible pour la progression des Bleus au Qatar, elle s’est finalement révélée très bénéfique. Sans leur avant-centre star, la sélection de Didier Deschamps a enregistré son ticket pour les demi-finales samedi en battant l’Angleterre avec panache. Une performance historique pour la bande à Antoine Griezmann qui ferait presque oublier l’absence de l’attaquant du Real Madrid.

Pourtant, Karim Benzema est bien de retour sur les terrains et aurait même récupéré de sa blessure contractée il y a un mois. Comme le révèle MARCA ce lundi, l’attaquant de 34 ans serait revenu à 100% de ses capacités, courant " à la même vitesse que ses coéquipiers " lors des séances d’entraînement. Alors que des rumeurs annonçaient un possible retour du Nueve en Bleus durant le Mondial, l’idée a finalement été balayée par Didier Deschamps qui, même s’il en a la possibilité, ne rappellera pas Benzema pour la demi-finale face au Maroc. L’ancien Lyonnais devrait parfaire sa récupération avec les Merengues pour être opérationnel en vue de la rencontre face au Real Valladolid, le 30 décembre prochain.

Real Madrid : Eduardo Camavinga fera également son retour plus tôt que prévu

Outre Karim Benzema, le Real Madrid devrait enregistrer rapidement le retour de son joyau de l'entrejeu, Eduardo Camavinga. D’après le média espagnol, le faible temps de jeu de l’ancien Rennais au Qatar (une rencontre disputée contre la Tunisie) devrait le pousser à rentrer plus rapidement que prévu à la Maison Blanche. Le milieu de terrain devrait ainsi raccourcir ses vacances post-Coupe du Monde pour réintégrer le Real Madrid le plus tôt possible. Un choix personnel du Français, qui souhaite insuffler une nouvelle dynamique à sa saison chez les Blancos.