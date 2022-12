PSG : Neymar sur le point de prendre une importante décision

Publié par Thomas le 15 décembre 2022 à 10:33

Encore sonné de son élimination prématurée en Coupe du monde avec le Brésil, l'attaquant du PSG, Neymar, devrait prendre une grande décision.

Il était annoncé comme le guide de son pays en début de Mondial. Finalement, l’aventure de Neymar avec la Seleção au Qatar a rapidement tourné au vinaigre. Blessé très tôt dans la compétition après un choc reçu face à la Serbie, la star du Paris Saint-Germain avait effectué un retour timoré contre la Corée du Sud en huitièmes de finale avant de se faire sortir au tour suivant par la Croatie.

Auteur d’un début de saison XXL avec le PSG, l’attaquant de 30 ans comptait beaucoup sur cette Coupe du monde pour espérer accrocher le Ballon d’Or qui lui pendait au nez depuis plusieurs années maintenant. Un revers difficile à encaisser pour Neymar, qui pourrait se ressentir en club. Souvent très émotif, le Brésilien pourrait avoir du mal à se reconnecter avec les échéances parisiennes ces prochaines semaines, raison pour laquelle ce dernier songerait à mettre en pause sa carrière internationale.

PSG : Neymar devrait mettre entre parenthèse la Seleção

D’après les informations de L’Équipe, la nouvelle désillusion internationale du N°10 brésilien pourrait le pousser à prendre ses distances de l’équipe nationale. Neymar serait encore "sous le choc" de l’élimination en quart de finale et souhaiterait se focaliser dorénavant sur ses rencontres avec le Paris Saint-Germain. Avec une double confrontation contre le Bayern Munich qui se profile en février prochain, le natif de Mogi das Cruzes ne devrait pas revenir de sitôt en sélection. S’il ne prend pas sa retraite internationale, le joueur ne sera plus convoqué pour des rencontres amicales et devrait, sauf surprise, opérer son retour en vue de la prochaine Copa América.

En attendant, l’ailier de 30 ans est espéré ce lundi dans la capitale pour faire son retour aux entraînements, au même titre que son compatriote Marquinhos. Les deux Brésiliens ne vont pas prendre part aux prochaines rencontres amicales du PSG mais devraient assurer leurs rangs contre Strasbourg, le 28 décembre prochain, pour la reprise du championnat.