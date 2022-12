France-Maroc : Les compos tombent ! Deschamps envoie du lourd

Publié par Thomas le 14 décembre 2022 à 08:34

C'est le grand jour pour l'Equipe de France de Didier Deschamps qui affronte le Maroc en demi-finale de Coupe du Monde ce mercredi.

Peu de gens les voyaient aller aussi loin et pourtant ils l’ont fait. Privés de plusieurs cadres comme Paul Pogba, N’Golo Kanté, Karim Benzema ou encore Presnel Kimpembe, les Bleus ont déjoué les pronostics lors de ce Mondial au Qatar se hissant en demi-finale de la compétition après avoir battu la Pologne et l’Angleterre aux tours précédents. Mais si certains observateurs ne voyaient pas l’Equipe de France rejoindre le dernier carré, en ce qui concerne son adversaire du soir, l’histoire est encore plus féérique.

Sorti d’une poule relevée composée de la Croatie, de la Belgique et du Canada, le Maroc fait figure de sensation depuis le début de la Coupe du Monde, n’encaissant qu’un petit but (contre le Canada) et venant à bout de grandes nations comme la Belgique, l’Espagne ou encore plus récemment le Portugal. Emmenés par un Walid Regragui qui compte marquer l’histoire de son continent, les Lions de l’Atlas ne se présenteront en aucun cas ce soir avec la peau d’un outsider. « On veut aller en finale et gagner. On est prêt à tout pour arriver à cet objectif. On aura une énergie extraordinaire demain. Dire qu’on est satisfait d’avoir atteint les demi-finales, ça ne nous convient pas. Ça sera peut-être la seule chance de la gagner », évoquait hier le sélectionneur marocain en conférence de presse.

France-Maroc : Une rencontre qui va au-delà du terrain de football

« J’ai la double nationalité. C’est un honneur et un plaisir de jouer la France mais ce n’est que du football. » Comme Walid Regragui, cette rencontre face à l’Equipe de France aura une saveur particulière ce mercredi pour une partie de la sélection marocaine, qui aura oscillé entre les deux nations toute leur vie. Plus qu’un match, cette opposition entre deux pays intimement liés sur le plan historique promet une ambiance brûlante dans les travées du Al Bayt Stadium. « Demain c’est un match de football et ça doit rester un match de football. Même s’il y a un historique et énormément de passions mais en tant que sportif j’aime bien rester à ma place », indiquait de son côté Didier Deschamps sur cette rencontre.

Pour cette rencontre au sommet, les Tricolors ne devraient pas déplorer d’absence dans leur onze de départ. Si Adrien Rabiot et Dayot Upamecano manquaient à l’appel mardi lors de la séance d’entraînement, les deux joueurs devraient bien assurer leurs rangs ce soir contre le Maroc. En ce qui concerne les Lions de l’Atlas, un doute subsiste toujours concernant la charnière centrale. Véritable point fort de la nation africaine, le duo Aguerd-Saïss ne devrait pas être aligné ce soir car l’ancien Rennais ne s’est toujours pas remis de sa blessure contractée face à l’Espagne. Pour le deuxième Marocain, un temps incertain, sa présence semble acquise face aux Bleus.

Compo probable de Didier Deschamps :

Gardien : H. Lloris

Défenseurs : J. Koundé, D. Upamecano, R. Varane, T. Hernandez

Milieux de terrain : A. Tchouaméni, A. Griezmann, A. Rabiot

Attaquants : O. Dembélé, O. Giroud, K. Mbappé

Compo probable de Walid Regragui :

Gardien : Y. Bounou

Défenseurs : A. Hakimi, J. El Yamiq, R. Saïss, N. Mazraoui

Milieux de terrain : A. Ounahi, S. Amrabat, S. Amallah

Attaquants : H. Ziyech, Y. En-Nesyri, S. Boufal