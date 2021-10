OL Mercato : Aulas se prononce sur le recrutement de Juninho

Publié par ALEXIS le 11 octobre 2021 à 12:05

10e de Ligue 1, l’ OL fait un début de saison difficile. Malgré cela, Jean-Michel Aulas est satisfait du recrutement effectué par le directeur sportif, Juninho.

OL : Aulas satisfait du mercato de Juninho

L’ OL n’a pas pu se qualifier pour disputer la Ligue des champions 2021-2022, mais le club a investi pour recruter de nouveaux joueurs pendant le mercato estival. Il est vrai que l’équipe de Peter Bosz n’est pas encore homogène, mais Jean-Michel Aulas est satisfait du mercato estival réalisé par Juninho. « Cette année, on a réussi à faire venir un certain nombre de joueurs de très grande qualité, mais tout en faisant en sorte de ne pas trop investir en termes de transferts », a-t-il apprécié au micro de Prime Vidéo.

Le président de l’Olympique Lyonnais a même lâché des chiffres sur le montant de transfert de Xherdan Shaqiri de Liverpool. « Il y a eu Shaqiri de l’ordre de 7 M€, mais il était annoncé à plus de 15 M€, donc on a négocié », a précisé le dirigeant des Gones. « Les autres opérations, comme Jérôme Boateng ou Damien Da Silva, ce sont des opérations tout à fait pertinentes », a commenté Jean-Michel Aulas, tout en soulignant le bon travail « d’une Academy qui continue de fournir de manière excellente des jeunes joueurs ».

Quatre arrivées libres et un prêt

Il faut rappeler que Da Silva et Boateng sont arrivés à l’ OL cet été, libres de tout contrat, respectivement du Stade Rennais et du Bayern Munich. Juninho a également recruté Henrique Silva Milagres librement en provenance de Vasco de Gama (Brésil) et s’est fait prêter les services d’Emerson Palmieri par Chelsea. Quant à Islam Slimani, il a débarqué à Lyon plus tôt en janvier 2021, en provenance de Leicester City, libre aussi.