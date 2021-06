OL Mercato : Officiel, la recrue brésilienne Henrique a signé !

Publié par ALEXIS le 29 juin 2021 à 17:59

Annoncé par Jean-Michel Aulas comme recrue estivale de l’ OL, Henrique Silva Milagres s’est engagé officiellement avec le club rhodanien, ce mardi. Il a signé, un contrat de trois ans.

OL : Henrique s'engager avec Lyon jusqu'en 2024

Après Damien Da Silva arrivé libre à l’ OL, c’est au tour de Henrique Silva Milagres de signer officiellement. Cela a été officialisé ce mardi, soit deux jours avant la reprise des entraînements de l’équipe de Peter Bosz au Groupama OL Training Center. Le défenseur brésilien s’est engagé avec les Gones jusqu’en fin juin 2024. « L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer l’arrivée du latéral gauche brésilien Henrique Silva Milagres pour 3 saisons », a officialisé le club de Jean-Michel Aulas.

La recrue lyonnaise est arrivée libre de Vasco de Gama, car elle était en fin de contrat avec le club brésilien. Henrique a livré ses premières impressions après la signature de son contrat. « Je suis très d’heureux d’être ici et de rejoindre un grand club comme l’Olympique Lyonnais. C’est un honneur pour moi de retrouver Juninho, mon idole, avec qui j’ai débuté à Vasco de Gama. Je remercie le club de croire en moi et j’espère réaliser une grande saison ici », a-t-il déclaré.

Qui est Henrique Silva Milagres ?

Henrique est un arrière latéral gauche de 27 ans. Il est né à Rio de Janeiro et n’a connu que le Vasco de Gama, son club formateur intégré en 2006. Il a donc a fait sa carrière dans le championnat du Brésil entre 2013 et 2021. Le nouveau joueur de l’ OL compte 192 matchs, dont 106 en Serie A brésilienne et 8 de Copa Libertadores, en 8 saisons sous le maillot de la Gigante da Colina. Il a inscrit un seul but et délivré 11 passes décisives. Ancien international U20 Auriverde, il a totalisé 2 sélections.

Pour mémoire, Juninho a terminé sa carrière au Vasco de Gama en 2014. Le défenseur qu’il vient d’enrôler à l’ OL a donc eu l’opportunité de jouer avec lui lors de la saison 2013-2014. L’ancien coéquipier de Juninho débarque donc à Lyon avec 5 titres gagnés avec Vasco, dont 2 championnats de l’État de Rio en 2015 et 2016.





