France-Espagne : Le joli pactole que vont se partager les joueurs

Publié par Thomas le 11 octobre 2021 à 16:35

Après la pluie le beau temps, voilà un adage qui colle parfaitement à l’équipe de France, qui au-delà de s’être remis de son Euro raté cet été, est parvenue à deux reprises à remonter au score pendant cette Nations League. Renversants contre la Belgique, les Bleus ont obtenu une victoire au forceps ce dimanche contre la Roja, inscrivant leur nom au palmarès d’un nouvelle compétition. En plus de ce trophée, les joueurs français vont aussi se répartir une très belle prime.

Equipe de France : Une coupe et un jackpot

À la mi-temps de Belgique-France jeudi dernier (le score était alors de 2-0), peu de spécialistes voyaient la formation tricolore soulever le trophée de la Ligue des Nations ce dimanche soir. Pourtant ils l’ont fait, déjouant les statistiques, démontrant par la même occasion une force collective rarement vue ces derniers mois.

Didier Deschamps le dit lui-même après la demi-finale contre le voisin belge : "cette victoire a des faux airs émotionnels de France-Argentine". Pas de doute, cette équipe s'est totalement défaite de ses vieux démons. En faisant tomber les Diables Rouges et la Roja, l’équipe de France regagne de sa superbe en Europe, qu’elle avait un peu perdu cet été. En plus d’un nouveau trophée à installer dans l’armoirie, la France a empoché grâce à sa victoire en finale, un joli pactole.

Comme l’informe RMC Sport, "en additionnant les primes de victoire et le minimum garanti pour les équipes engagées dans la compétition, la FFF va recevoir 10,5 M d’euros." Une aubaine pour la fédération tricolore, qui devra néanmoins diviser ce butin avec tous ses joueurs et dirigeants. Dans ce total, l’équipe de France se partagera pas moins de 6 millions d’euros reçu comme prime de victoire finale. À cela il faut déduire 1 millions d’euros de frais de déplacement et d’hôtel, ainsi que 30% d’intéressement. Au final, ce sont 1,5 millions d’euros que recevront les 23 joueurs et les 4 membres du staff technique (Deschamps, Stéphan, Raviot et Moine) soit un total de 55 000 euros chacun.