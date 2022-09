Stade Rennais : La folle soirée de Lovro Majer en sélection !

Publié par Enzo Vidy le 23 septembre 2022 à 14:10





Entré en jeu à la 78e minute, le milieu du Stade Rennais a offert le but de la victoire à la Croatie une minute plus tard lors du match face au Danemark.

Stade Rennais : Majer délivre la Croatie après son entrée en jeu

Remplaçant lors du coup d'envoi du match opposant la Croatie et le Danemark en Ligue des Nations hier soir, le milieu de terrain du Stade Rennais s'est offert le luxe de marquer le but victorieux 60 secondes après son entrée en jeu. À la suite d'un magnifique mouvement croate, le joueur du SRFC a conclu l'action d'une superbe frappe croisée du gauche. Grâce à ce succès, la Croatie prend la première place du groupe devant le Danemark. L'Equipe de France occupe actuellement la 3e place du groupe A. Les partenaires de Lovro Majer jourront donc une place dans le Final Four de la Ligue des Nations en Autriche dimanche soir, pendant que la France jouera sa survie dans la première division de cette compétition internationale. Ce sera à Copenhague face au Danemark.

Stade Rennais : Majer légèrement en dedans avec les bretons

Arrivé l'été dernier en provenance du Dinamo Zagreb pour un montant d'environ 12 millions d'euros, le milieu de terrain croate s'est rapidement fait adopter par le public du Stade Rennais grace à sa technique et sa vista nettement au dessus de la moyenne. Auteur de 7 buts et 11 passes décisives avec le SRFC depuis son arrivée toutes compétitions confondues, il a grandement contribué à la belle saison rennaise l'année dernière, récompensée par une 4e place en championnat et une qualification en Ligue Europa.

Ce début de saison semble légèrement plus délicat pour Lovro Majer. Victime d'une fracture du nez lors du déplacement de son équipe à Monaco le 13 août dernier, il a manqué les deux matchs suivants et semble avoir du mal à retrouver son niveau de jeu depuis son retour dans le groupe le 31 août à l'occasion de la réception de Brest. Cette trêve internationale et le but victorieux qu'il a inscrit hier soir devrait lui permettre de revenir en Bretagne avec le plein de confiance, pour le plus grand bonheur du Roazhon Park.