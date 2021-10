France – Espagne : Le 11 de Deschamps, une surprise confirmée

Publié par Ange A. le 10 octobre 2021 à 20:25

L’équipe de France affronte l’Espagne ce dimanche (20h45) en finale de la Ligue des Nations. Pour ce choc, Didier Deschamps a opéré un surprenant changement en défense. En face, Luis Enrique pourra compter sur le bourreau de l’Italie.

Le onze entrant de la France contre l’Espagne

Fort de sa remontada (2-3) contre la Belgique, l’équipe de France défie l’Espagne ce dimanche en finale de la Ligue des Nations. Les deux pays vont tenter de succéder au Portugal, vainqueur de la dernière édition en 2019. S’il a reconduit son 3-4-3 pour cette affiche, Didier Deschamps n’aligne pas les mêmes titulaires. Contre la Roja, le sélectionneur national a notamment effectué deux retouches. Le technicien tricolore a fait appel à Presnel Kimpembe. Le Parisien remplace Lucas Hernandez en défense centrale aux côtés de Varane et Koundé. Privé d’Adrien Rabiot, positif au Covid-19, le coach des Bleus va lancer le Monégasque Aurélien Tchouameni aux côtés de Pogba. Théo Hernandez, auteur du but de la victoire contre les Diables rouges, et Benjamin Pavard sont respectivement alignés en pistons gauche et droit. Le trio Benzema-Mbappé-Griezmann est reconduit en attaque.

Deux changements pour Luis Enrique face à Deschamps

Du côté de la sélection espagnole, Luis Enrique a reconduit son 4-3-3. Un temps incertain, Ferran Torres tient finalement sa place dans le onze proposé par son entraîneur contre les Bleus de Didier Deschamps. Double buteur contre l’Italie, l’attaquant de Manchester City va animer le front de l’attaque avec Pablo Sarabia et Oyarzabal. Dans l’entrejeu, Rodri remplace Koke au milieu de Busquets et Gavi. En défense centrale, Eric Garcia a été préféré à Pau Torres. Le Blaugrana assurera dans l’axe aux côtés d’Aymeric Laporte. Marcos Alonso garde le couloir gauche de la défense, tout comme César Azpilicueta à droite.

Le onze des Bleus :

Lloris - Koundé, Varane, Kimpembe - Pavard, Pogba, Tchouaméni, T.Hernandez - Griezmann, Mbappé, Benzema.

Le onze de la Roja :

Simón - Azpilicueta, Garcia, Laporte, Alonso - Busquets, Rodri, Gavi - Oyarzabal, Torres, Sarabia.