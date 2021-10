Bordeaux : Les Girondins en danger contre le FC Nantes ?

Publié par ALEXIS le 11 octobre 2021 à 19:35

C’est difficile pour Bordeaux en quête de sa deuxième victoire en Ligue 1 cette saison. Proche des Girondins, Clément Carpentier craint un danger à l’horizon pour le club au scapulaire lors du match contre le FC Nantes, dimanche.

« Ça risque de gronder à Bordeaux » en cas de défaite contre Nantes

Bordeaux a enregistré deux nuls et une défaite lors de ses trois derniers matchs en Ligue 1 et pointe à la 16e place au classement, avec 7 points en 9 matchs joués. Après la trêve internationale, les Girondins affronteront le FC Nantes, précisément le dimanche 17 octobre (15h), au Matmut Atlantique. Un match que l’équipe de Vladimir Petkovic doit gagner, afin d’éviter de plonger dans une crise. Clément Carpentier a tiré la sonnette d’alarme sur le danger à l’horizon au FCGB en cas de défaite lors de la 10e journée de L1.

« C’est un match capital, le match le plus important depuis le début de la saison. Il y aura déjà tout le contexte autour de ce match, mais sportivement, il faut les trois points. Sinon, je ne dis pas que ça va mal tourner ensuite, mais en tout cas cela risque de déjà gronder dans les tribunes », a prévenu le journaliste de 20 Minutes sur France Bleu Gironde.

« Les Girondins doivent gagner, c’est urgent », selon Carpentier

Cédé par King Street à Gérard Lopez en juillet dernier, Bordeaux est en train de se réorganiser avec son nouveau coach Vladimir Petkovic. Et les supporters sont derrière leur équipe passée près de la relégation administrative la saison dernière. « Ce n’est pas le cas pour l’instant, ce qui est plutôt une bonne chose pour l’équipe de Bordeaux de jouer dans un contexte plutôt positif. Mais oui… il va falloir gagner, c’est urgent. Même un but à la 92e minute de la fesse droite de Fransérgio (milieu défensif brésilien), on prend », a indiqué le confrère.

Contrairement aux Girondins, les Canaris sont dans une bonne dynamique. Ils ont gagné trois de leurs quatre derniers matchs de championnat et sont 9e avec 13 points. La tâche s’annonce donc compliquée pour Bordeaux face à l’équipe d’Antoine Kombouaré, auteur de 10 buts en 4 matchs.