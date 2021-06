Bordeaux : Gérard Lopez nouveau propriétaire des Girondins

Publié par ALEXIS le 22 juin 2021 à 19:46

Après le LOSC, Gérard Lopez devrait être le nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux. Selon le communiqué officiel du club, l’homme d’affaires a trouvé un accord avec King Street et son principal bailleur Fortress en vue de l’acquisition des Girondins.

Bordeaux : Accord trouvé entre King Street et Gérard Lopez

Le dossier de Gérard Lopez pour le rachat des Girondins de Bordeaux a retenu l’attention des propriétaires du club au scapulaire. En effet, l’ancien président de Lille OSC a arraché l’accord du groupe américain King Street pour devenir le nouveau patron du FCGB. « À la suite de longues discussions, un accord a été finalement trouvé entre King Street, Fortress et Gérard Lopez, validant le projet porté par ce dernier », a communiqué le club de Ligue 1. « Les garanties demandées par le Conseil d'administration ont été apportées... Ces derniers éléments ont répondu aux attentes de Rothschild & Co, le conseil financier du club et du mandataire ad hoc évitant ainsi le placement du club en redressement judiciaire », a précisé le club logé au château du Haillan.

Deux dernières étapes avant la validation de la vente

Néanmoins, le rachat des Marine et Blanc par Gérard Lopez n’est pas encore acquis, car Bordeaux précise qu’il reste désormais deux étapes importantes, à savoir l'apport des garanties financières et le passage devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). « La reprise du FC Girondins de Bordeaux reste conditionnée à la finalisation de la documentation contractuelle, après consultation des instances représentatives du personnel, et à la confirmation par le DNCG de la possibilité pour le Club de poursuivre sa prestation historique en Ligue 1 », ont indiqué les Girondins.