Clermont Foot Mercato : Un 3e club anglais fonce sur Bayo

11 octobre 2021

Un autre club anglais, Brighton and Hove Albion, est arrivé sur les rangs pour tenter de recruter Mohamed Bayo de Clermont Foot, selon les révélations de The Sun.

Mohamed Bayo affole décidément les clubs anglais. En plus de West Ham United et Newcastle United, Brighton and Hove Albion en Premier League s'intéresse au buteur de Clermont Foot. Le média britannique croit savoir que The Seagulls (les Mouettes) se sont mis sur la liste des prétendants de l’avant-centre du club promu en Ligue 1. International guinéen, Mohamed Bayo va participer à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) dès janvier 2022 avec la sélection de son pays natal. Malgré cela, Brighton se tient prêt pour le récupérer en fin de saison. D’après la source, BHA voit plutôt le joueur de 23 ans dans un projet à long terme.

Grosse concurrence de Newcastle

The Albion doit cependant affronter la forte concurrence de Newcastle, le nouveau club le plus riche d’Europe. En effet, les Magpies ont été rachetés, la semaine dernière, par un fonds d’investissement saoudien dont la surface financière est estimée à plus de 320 milliards de livres sterling. D’ailleurs le club annoncé un investissement de 220 M€ pour le recrutement. Mais est-ce que Mohamed Bayo sera dans les plans du futur staff du NUFC ? L'interrogation demeure, car les nouveaux propriétaires de Newcastle sont aux trousses d'Antonio Conte pour remplacer Steve Bruce.

5 buts au compteur de l'attaquant clermontois

En 8 matchs disputés en championnat avec Clermont Foot en ce début de championnat, Mohamed Bayo a marqué 5 buts et délivré 2 passes décisives. La saison dernière, il avait terminé meilleur buteur de la Ligue 2 avec 22 buts et 7 passes en 38 matchs. Le CF63 est actuellement 15e de Ligue 1 avec 10 points, devant les Girondins de Bordeaux (16e et l'ASSE (20e).