ASSE Mercato : Mise au point de Bouanga sur son intérêt pour l’OM

12 octobre 2021

Ami et ancien coéquipier de Mattéo Guendouzi au FC Lorient, Denis Bouanga, ailier de l’ ASSE, a exprimé son envie de rejouer avec son le milieu de terrain de l’OM, un jour. Ce lundi, il est revenu sur ses propos publiés par Le Foot pour faire une mise au point.

ASSE : Bouanga, « je ne lance aucun appel du pied à l'OM »

Denis Bouanga, ailier de l’ASSE, est très proche de Mattéo Guendouzi de l’OM. Dans une interview par la source, il n’a pas caché son désir de jouer un jour avec le milieu de terrain à Marseille ou ailleurs. « Pourquoi pas jouer un jour avec lui, à l'Olympique de Marseille ou ailleurs, parce qu'on se connait bien, il connait mes déplacements et je sais que sa qualité de passe et sa vision du jeu me permettraient de me régaler », a confié l’attaquant de l’AS Saint-Étienne.

Des propos qui ont suscité des réactions parmi les supporters de l' ASSE. Ce qui a poussé le concerné à réagir, afin de préciser sa pensée. « Cessez un peu vos raccourcis Mattéo Guendouzi est un ami proche en plus d’être un super joueur. Je ne lance aucun appel du pied ! Je suis à fond Coeur Vert. Encore une fois, je réponds à des questions datant de juin - juillet pour déformer mes réponses en octobre », a rectifié Denis Bouanga sur son compte Twitter.

Bouanga et Guendouzi, coéquipiers au FC Lorient

Transféré du Nîmes Olympique en juillet 2019, l'international gabonais est sous contrat à l' ASSE jusqu'en juin 2023. Son coût sur le marché des transferts est estimé à 9 M€. Pour mémoire, le N°20 des Stéphanois a joué avec Mattéo Guendouzi au FC Lorient entre 2016 et 2018, soit pendant deux saisons de suite. Le premier avait rejoint Nîmes, quand le deuxième a signé à Arsenal, à l'été 2018.